一名女網友指出，今年男友生日，她買了三星Samsung Galaxy S24+（香港售價約7千多元）淨機送對方。



結果輪到自己生日時，對方帶她到通訊行買Apple iPhone 16，卻要她直接用高月費綁48個月的合約，讓原PO感到有些心寒。

貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

送男友Samsung S24+ 對方回禮iPhone 16 Pro Max 真相讓她心寒（01製圖）

還自稱一生人第一次送女友手機 點圖放大閱讀：

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原PO在臉書社團《爆料公社》發文指出，一開始男友收到生日禮物，還開心地承諾原PO之後要送她iPhone 16 Pro Max。

後來原PO生日到了，由於iPhone 16系列已經開賣一陣子，男友也真的帶她去通訊行，但要讓她用高月費綁48個月的約：

我心裡很傻眼，意思是他只想用一個便宜的價格買手機，但後面高月費要我自己繳。

不過當下原PO也給足男友面子，故意在店員面前說還在考慮顏色，離開後才坦承不想綁高月費：

他還說他很有誠意送我，以前從沒送過手機給女朋友，搞得我好像不領情，突然有一種心冷的感覺。

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貼文曝光後，網友紛紛表示：

「這叫送手機？」

「有誠意就買淨機，沒錢裝大爺」

「禮尚往來是要的，說到沒做到這又是另一回事，男的這樣那就算了」

「綁多久的約，月費請他一次付，也是可以的」

「剛剛好不要接受，不然日後他會一直跟妳反覆提起他有送妳iPhone」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】