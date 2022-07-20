【七仙羽．桃花運】手機係情侶信任考驗　奉勸女士千祈咪做呢件事

手機人人有，而手機引發的問題對對情侶也會出現。（本文節錄自七師傅2022書展新書《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》。）



文：七仙羽（知名風水師、香港七星派風水學會會長）

有些女生看到網上文章：「男朋友完全信任你，就會給你看他的手機」，然後女生就會來個逆向思維：「如果男生不給我看手機，一定是心裏有鬼！」於是偷偷去檢查對方電話。

師傅給你一個忠告：如果你完全信任男朋友，其實你不用看他的手機。

【書摘精華】七師傅解你聽 無論有冇偷食 偷睇電話只有更壞後果（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 14

電話是潘朵拉的盒子

現代生活中，智能電話幾乎像人體器官一樣重要，沒有了它，生活都成問題。事實上，一部手機的確承載了一個人很多的過去，很多的畫面。如果你並不是抱着澄明的心和所謂「視若無睹」的態度去過目，師傅勸你，不要看，不要查。手機越出新款容量就越龐大，加上雲端系統，儲存的資訊量，開個玩笑，跟三世書都差不多厚了。每一個人要打開別人手機前，都必須三思的，因為這就像潘朵拉的盒子一樣，不是開玩笑的。

非你的勿視

很多女生正是偷看了男朋友電話，然後「發現」了一些「問題」，看完就生氣，生氣就吵架，吵架然後就鬧分手。拉遠一點去看，其實不是甚麼一回事，但你看了，將着眼點放在錯誤的一點，誤會就容易產生了，你一定angry 的。

【同場加映】一個圖輯看清七師傅脫貧七式 唔使額外買嘢跟住做就得（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 37

舉個例子，男朋友可能只是跟朋友短聊幾句，發一下牢騷，訊息上寫：「啲女人小小事就發脾氣，氹到好攰囉，真係要調教下！」。如果你看了，就會覺得：「好過分啊，話你兩句就唱衰我，講到我不可理喻咁！我姨媽到心情唔好，使唔使咁小器！調教？當我係寵物呀？⋯⋯」

不難聽就不是牢騷話，就沒有發洩的功用了。這些話只是隨口說說，有時是男生要在別人面前展示一下雄風，不是給你看的。

錯不在電話中

更常見的情況，男朋友跟女同事閒話幾句；甚至，男朋友和前度聯絡，如果你看到那些訊息了，難道你會沒有情緒，會完全不生氣嗎？

如果他是有錯的，平時相處都會感受得到，都會露餡的，你們自自然然就會不和不合，用不着以查電話翻證據來當分開的理由。刻意找他的錯處，這種用心是有違自然的。

【同場加映】七仙羽教家居風水佈局禁忌：梳化背後要有靠山 傢俬最好有高有矮（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 31

本來無一物

非你的勿視， 非你的勿聽； 本來無一物， 何處惹塵埃。如果當初沒有刻意偷看，動搖彼此的信任，其實很可能就相安無事，他依然那麼愛你。

有時候，好的男生因此就被你推往放棄的邊緣了。記住，電話很細小，信任才重要。私隱始終都要尊重，不要偷看對方電話。

《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》書本封面

書名：師傅乜都知——愛情戀咁嚟

作者：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。

七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】