有位女網友到男友家作客，無意間打開一間儲藏室，眼前畫面讓她毛骨悚然。



她透露，儲藏室的角落有一個小祭壇，上面還擺放著一張女生的照片，周圍則是放了2盞蠟燭及一些女性用品。

當下原PO已相當震驚，沒想到走近一看，卻發現照片中的人竟是5年前的自己，讓她感到相當不適。

發現男友家竟暗藏「恐怖祭壇」疑是下蠱 壇上照片中人身份更驚嚇（01製圖）

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原PO在Dcard發文分享，她日前去男友家作客時看到一個讓她不太舒服的東西，當時剛好男友去上廁所，她碰巧打開一間儲藏室，看到角落邊擺放著一個小祭壇：

然後上面有一個女生的照片，旁邊還放著一些手環、髮夾之類的女性用品，然後還有兩盞小蠟燭。

當下原PO相當震驚，然而待她仔細端詳照片後卻嚇了一大跳，「那是我的照片，而且大概是5年前左右的舊照」，且擺放在一旁的小東西都是原PO以前遺失或丟棄的物件。

她坦言：

我跟男友大概也是當時認識的，我開始有點害怕，懷疑他是不是下蠱我。

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貼文一出引發熱議，網友紛紛回應：

「超毛，好可怕」

「絕對是啊，妳覺得難道是幫妳拜拜求平安？」

「蠻可怕的，要是我遇到一定秒分手」

「有沒有一種可能，他下蠱你們才會在一起」

「會不會變恐怖情人、情殺之類的，要小心」

「不論這個法術有沒有用，都已經引起妳的反感不適跟疑慮，剛好給妳一個契機檢討這段感情有沒有不適合的地方」



不過也有網友提出質疑：

「妳沒有當下拍照下來嗎」

「都什麼年代了還會相信下蠱這種東西喔」

「下蠱有啥嗎？什麼年代了，不用信這個，問題在不尊重妳」

「妳怎麼還信下蠱的東西？所有的東西都是自己心想而來的，如果妳覺得他不好、只會害人，那就跟他分手」

「他是《天道》看太多喔」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】