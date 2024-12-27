公屋客大鬧九巴影片瘋傳：為何不讓我上車！　司機絕招應對獲激讚

乘搭巴士要揮手截車是常識吧？本港網絡瘋傳1段影片，指九巴72K有公屋客想搭車卻沒有揮手示意，上車後卻怒罵司機不讓他上車，更自行報警，累巴士停駛，引起其他乘客鼓譟。最終其他乘客要轉乘第2架巴士離開，其間司機冷靜應對獲乘客激讚。



網民看過影片議論紛紛，批評該公屋客自私離譜，「呢啲情況會唔會有機會俾警方警告浪費警力」、「司機不會通靈，要上車請揚手示意」。



本港網絡瘋傳1段影片，指九巴72K有公屋客想搭車卻沒有揮手示意，上車後卻怒罵司機不讓他上車，更自行報警，累巴士停駛。（影片截圖）

公屋客截車無揮手 上車後怒罵司機兼報善累停駛

有港男於12月23日（星期一）在Facebook群組「大埔TAI PO」發布影片，形容是「富蝶出行新景象（眼神截車）」。他表示，乘搭大埔富蝶邨往太和邨方向的九巴72K時，有「富蝶VIP」沒有揮手示意上車，司機好人讓他上車，但該「富蝶VIP」上車後竟大罵司機「點解唔畀佢上車」，並自行報警，令車程中斷巴士停駛。

影片長約1分半鐘，見到當時正值白晝，巴士已經停駛，引來其他乘客鼓譟，「佢（報警乘客）唔肯落，佢而家阻住全世界唔肯開啊，無得搞」。

影片見到巴士已經停駛，其他乘客鼓譟。（影片截圖）

影片見到巴士已經停駛，其他乘客鼓譟。（影片截圖）

乘客圍罵 司機冷靜勸止

約40秒後，第2架九巴72K來到，其他乘客陸續下車，離開車廂前爆粗斥責報警乘客「X街你去死啦X街，X家X，X你老X，阻住全架車，係都要阻住全世界嘅，X家X，阻住全世界轉，為咗因為1個站」。司機見狀勸止，「唔好唔好，唔好同人哋嘈」。

約40秒後，第2架九巴72K來到，其他乘客陸續下車。（影片截圖）

離開車廂前爆粗斥責報警乘客。（影片截圖）

離開車廂前爆粗斥責報警乘客。（影片截圖）

離開車廂前爆粗斥責報警乘客。（影片截圖）

影片最後，其他乘客轉車離開，司機返回車廂等候警察到場處理。樓主事後大讚司機，「值得一讚嘅係被罵嘅巴士師傅冷靜處理問題，並話唔好因為呢啲事同佢嘈。辛苦72K車長了」。

影片最後，其他乘客轉車離開，司機返回車廂等候警察到場處理。（影片截圖）

影片最後，其他乘客轉車離開，司機返回車廂等候警察到場處理。（影片截圖）

網民批自私離譜

影片引來網民熱議，紛紛批評報警乘客自私離譜，「呢啲情況會唔會有機會俾警方警告浪費警力」、「白卡嚟，跳到呢」、「其實係有法例去畀個司機權力趕呢啲人落車」、「從來唔X做好心就咁解」、「司機不會通靈，要上車請揚手示意」。

也有網民分析，「睇片背景係太平，72K富蝶得1個站就係總站，之後就兩個站喺富亨兩個站喺大元，而你又話佢係眼神截車，咁佢係總站眼神截車，定中途站其他邨嘅人眼神截車？」。