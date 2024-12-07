聖誕節2024｜與公司「年輕女同事」交換禮物買什麼？網民這樣建議
撰文：聯合新聞網
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聖誕節將近，許多公司也開始舉辦「交換禮物活動」。
日前有位網友在PTT女板發文表示：「價值1000元台幣（約240港元），要跟辦公室20-30歲女生交換禮物，哪個商品接受度最高？」
對此，多數人推薦：「禮券最實用！」
網民勸勿送這種：收到就想丟掉（點圖放大看看網民討論）：
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一名網友在PTT發文表示，他們公司舉辦交換禮物，禮物價值設定1000元，因為公司都是20-30歲女生，他實在沒有想法，於是列了5樣禮物，分別是氣泡水機（梳打水機）、6L迷你雪櫃（車用）、音樂拳擊機、轉印指甲彩繪組、感應垃圾桶，原PO好奇：
這些產品哪個接受度最高？或是有更好的選擇，也可以請大家推薦一下，謝謝。
文章曝光後，許多網友認為清單裡的氣泡水機不錯，但也有人建議清單外的產品：
「護手霜」
「擴香機+精油」
「敢不敢買一千塊的衛生紙」
「小音響或電熱毯」
「電暖器」
「粉紅氣泡香檳」
「一些吃的，甚至甜點都好」
「護手霜吧，或者送些外表好看的東西，比如說預定網美甜點」
還有網友直言「禮券」最好用：
「1000元郵政禮券吧，相當於送現金」
「我覺得最好就是禮券」
「便利店1000元禮券」
另外也有網友吐槽：
「交換禮物價格不高，不要選你清單這種非純粹消耗品的東西，這種小雪櫃、氣泡水機很煩，賣很難賣，轉送也很難送出去」
「5個禮物都是會佔位、生灰塵，收到就想要丟掉的東西」
「20歲女生會想要拳擊機跟垃圾桶嗎？買那種你自己也會想要收到的」
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