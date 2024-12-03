驚嚇！東京CHANEL香奈兒銀座店「聖誕樹突起火」 路人以為是特效
撰文：中天新聞網
出版：更新：
日本東京銀座3丁目的香奈兒（CHANEL）門市2日發生火警，裝飾在外牆的聖誕樹突然燒起來，許多民眾經過還以為是「特殊造型」。
消防人員趕到現場時，火勢已經熄滅，所幸無人傷亡。
點圖放大瀏覽：
+8
日媒《讀賣新聞》報道， 當地2日晚間6時45分許（香港時間5時45分許），東京消防廳接獲銀座3丁目香奈兒門市發生火警，隨即派遣人員前往救火，不過消防人員到達時，聖誕樹上的火勢已經熄滅，燃燒處一片焦黑。
《每日新聞》引述店員說法，疑似是在打開開關時，出於某種原因導致聖誕樹上的裝飾品起火，所幸現場無人員傷亡，警方也在釐清起火原因。
由於事發地點就在熱鬧的銀座車站附近，該處精品店林立，突然來了好幾輛消防車包圍四周，引發路人騷動，社群平台X也有不少網友發布燃燒照片，有網友透露，因為火勢只在聖誕樹上，乍看以為是特別設計的「發光造型」，或是入夜後的燈光效果，沒想到是真的燒起來。
【延伸閱讀】內地手機修理時爆炸維修員遭火球噬臉燒傷 組裝機用雜牌電池出事
點圖放大瀏覽：
+19
【延伸閱讀】風扇仔跌過落地會爆炸可能毀容？驚人畫面曝光「尿袋」同樣有危險
除手提風扇外 俗稱「尿袋」的行動電源也有爆炸危險（點圖放大瀏覽）：
+33
新加坡美女在家炸冬甩 一個錯誤動作致油鍋爆炸 半張臉幾乎全毀泰國中學滅火筒「爆炸如炮彈」一人被炸到內臟流出慘死｜有片慎入怕Tesla Model 3充電太久會爆炸 路人「好心」拔掉插頭激死車主【切勿模仿】真空乒乓波大炮破壞力有幾勁？豬手開窿 西瓜爆炸
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】