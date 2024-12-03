驚嚇！東京CHANEL香奈兒銀座店「聖誕樹突起火」　路人以為是特效

日本東京銀座3丁目的香奈兒（CHANEL）門市2日發生火警，裝飾在外牆的聖誕樹突然燒起來，許多民眾經過還以為是「特殊造型」。



消防人員趕到現場時，火勢已經熄滅，所幸無人傷亡。

日本銀座3丁目的香奈兒門市2日晚間發生火警，外牆裝飾的聖誕樹突然燒起來，路過民眾以為是「特效」。（X@adachinolumpen）

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日媒《讀賣新聞》報道， 當地2日晚間6時45分許（香港時間5時45分許），東京消防廳接獲銀座3丁目香奈兒門市發生火警，隨即派遣人員前往救火，不過消防人員到達時，聖誕樹上的火勢已經熄滅，燃燒處一片焦黑。

《每日新聞》引述店員說法，疑似是在打開開關時，出於某種原因導致聖誕樹上的裝飾品起火，所幸現場無人員傷亡，警方也在釐清起火原因。

由於事發地點就在熱鬧的銀座車站附近，該處精品店林立，突然來了好幾輛消防車包圍四周，引發路人騷動，社群平台X也有不少網友發布燃燒照片，有網友透露，因為火勢只在聖誕樹上，乍看以為是特別設計的「發光造型」，或是入夜後的燈光效果，沒想到是真的燒起來。

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