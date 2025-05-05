網友腸胃炎 用foodpanda外賣魚片粥 老闆「超暖心舉動」獲狂讚
撰文：聯合新聞網
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有網友因腸胃發炎腹瀉不止，想吃點清淡食物來增加體力，所以選擇單純品項的粥品食用。
當他接過店家的粥品時，驚見老闆貼心舉動，一股暖流流過他的心中。
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原PO在臉書「爆廢公社」貼文和圖說，自己直接被有夠貼心的老闆圈粉，因為餐廳老闆在他購買的粥品蓋上留言註明粥品要「稠一點但要清淡」，並在取粥的號碼單上貼心的註記：
別一次吃完，會再拉，少量分次吃。
網友們看完貼文後，紛紛留言祝原PO「早日康復」，更誇讚：
「老闆人好好」
「好周到」
「貼心的老闆」
「老闆真的很貼心，但拉肚子要吃稀一點才對，如果太嚴重的話盡量不要吃，讓腸胃休息一下會更好，祝早日康復」
也有人建議可以吃白飯和不含牛奶的多士：
「（老闆）好貼心喔！腸胃炎儘量不要吃到有油的東西，會導致腸胃不適，我都吃白粥+醃小黃瓜，配一些有味道，或是蒸蛋，會比較快好。多士一定要確定沒有加鮮奶，不能確定不要吃（腸胃差的路過），祝早日康復」
「你應該要吃白飯白粥跟白饅頭就好，我兒子這陣子也腸胃炎拉到不行，看了醫生吃藥後，只吃白飯跟白饅頭，終於好了」。
此外，有過來人分享自身狀況，「腸胃炎我都直接放給他空腹一天，讓胃休息恢復，不然食物下去又要開始工作，但又消化不好」。對此有網友跟著附和：
「我記得腹瀉如果太嚴重連吃都不要吃，讓肚子休息」
「我記得醫生有說過，拉肚子其實不能吃稀飯，要吃白飯才對，有說吃稀飯更會拉」
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