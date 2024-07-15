地鐵遇女生「無拉拉鏈」走光　暖男立即這樣做免尷尬　獲網民大讚

在公共場合中，若是看到他人走光，該提醒還是裝沒看到？



一名男網友透露，曾在搭捷運（台灣地鐵）時，無意間看到一個女生的拉鍊沒拉，猶豫再三後，還是決定提醒，但又怕直接說會被當成變態，乾脆打在手機記事本，女生看完後急忙拉起來，下車前還不忘向他道謝，此行為讓全網大讚。

台女生地鐵走光 熱心男網友「這樣」做免尷尬（01製圖）

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一名男網友在Dcard上以「在捷運上看到女生走光」為題發文，當日在人潮擁擠的捷運上，無意間看到一個穿牛仔褲的女生褲子拉鍊沒拉，正當原PO糾結是否要告知時，剛好到要轉車的站了，他心想「如果等等再遇到就提醒」。

結果換車後，那位女生正好站在後面，原PO想提醒，但又怕車廂人很多，會感覺很尷尬，他乾脆打在手機上給對方看，女生馬上低頭拉起，並和原PO解釋「剛剛有拉，但好像沒拉好有點掉下來」，下車前還不忘跟他道謝。

最後，原PO害怕被誤會，好奇問網友的看法：「應該沒被當噁男吧？」

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網友看完文章後，紛紛留言大讚，

「太貼心了」

「好人，會有福報的」

「認真回，如果我是當事女生會覺得原po很紳士」

「不會噁心啊！至少你有好意提醒而不是像大多數人看過不理，如果是我可能也跟你一不知道怎麼跟對方說，之前有次在捷運上看到女生內衣肩帶掉下來，我請女友去提醒對方」



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另外，也有過來人表示，

「上次我也這樣提醒一個正妹，然後她就變成女朋友了！」

「我有一次洋裝側邊拉鍊沒拉，走了一整路，都不知道，真的很誇張，最後是一個阿姨走過來提醒我，真的很感謝。好像有類似經驗，也都是阿姨出手相助。雖然男生來提醒，會很尷尬，但一定很感謝，總比繼續走光好」

「我曾經看到女生胸圍背後的鉤子只剩一個還勾著，跟在後面猶豫了超久，我都懷疑她開始以為有人在跟蹤她，趕緊快步上前說：小姐，你背後鉤子快掉了！然後快步離開」



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