山東老闆沒開除「蛇王女員工」　反1個月匯5萬給她　背後原因感人

通常遇到經常曠職的員工，老闆都會開除處分。



不過，山東濟南一名女子時常曠職、請假，老闆非但沒有開除，反而一個月匯了將近5萬元（人民幣，下同）給她，背後的原因曝光，讓許多網友深受感動。

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綜合陸媒報導，李姓老闆在山東濟南經營一間水果、百貨超市，並且聘雇了王姓女員工，在店內處理大小事，不過王姓女員工時常請假，甚至還會整個禮拜不上班。

原來，王姓女員工是一名來自四川的媽媽，因為孩子患有「兒童癌症之王」之稱的神經母細胞瘤，只能跑到山東求醫。

不過，看診除了需要花錢以外，還要耗費許多時間來陪伴，王女也因此需要常常請假、翹班，在醫院裡陪伴孩子。

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李姓老闆了解了王女的處境以後，也非常大方伸出援手，除了沒有開除、責怪以外，反而將每天的流水帳都匯給對方，短短一個月就匯了將近5萬元。

此外，李姓老闆甚至還將超市內的貨品拿給王女，讓王女能在醫院附近擺攤，不但能免去在醫院、超市之間往返的路程，還可以把這些錢當作醫療補貼，舉動感動了無數人。

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不少大陸網友深受感動，狂刷留言稱讚：

「這是活菩薩」

「祝這些好心老闆生意興隆，好人一生平安，祝小寶寶早日康復」

「來了山東就是本地人，只要小朋友健康，我們都開心」

「老闆一定發大財」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】