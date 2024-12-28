香港麻雀館驚現出千男！1招將一萬變六萬　「旁述員」拆穿神手法

千王之王現身香港？近日香港網絡流傳影片，聲稱有內地男子到本地麻雀館出千，有人翻拍麻雀館內部的閉路電視畫面，聽到1名操廣東話男子擔任「旁述員」講解男子出千手法，只見該名穿藍色上衣「老千」麻雀客，用幾個動作就成功將最左面的「一萬」變成「六萬」，結果勝出賭局。



網民看完影片都嘖嘖稱奇，但提出這個「千術」有盲點，有人笑言只要麻雀館棄用傳統麻雀就難以使出這種千術，而出千男的外形同時令網民想起《賭俠》經典角色，「呢個咪係大軍？」。亦有人想起周星馳電影《賭聖》，形容出千男變牌的手法，比周星馳在電影中「捽牌」改變啤牌大小來得更高明。



網上流傳翻拍閉路電視畫面的影片，拍到有麻雀客出千的過程。（影片截圖）

影片「旁述員」講解用貼紙出千流程

本港多個facebook群組流傳影片，聲稱有內地人到香港的麻雀館出千，「真係千王之王，一萬變六萬，唔怪得香港麻雀館都要執」。影片是翻拍閉路電視的畫面，並且背後有1名操廣東話男子擔任「旁述」，閉路電視中拍攝到1名穿藍色上衣的男子正在打牌，而他正是「出千男」。

出千男面前的一行牌子，其中最左邊的是「一萬」，而他以左手摸口鼻，之後將左手掌放在枱面，拇指則收入掌心遮掩，「旁述員」解釋「嗱，含（貼紙）喺個口度，應該攞咗張貼紙出嚟」、「嗱，一路喺隻手度」。

旁述員講解，出千男先從口中取出貼紙，再藏於拇指上，伺機出動。（影片截圖）

「一萬」變「六萬」後順勢食糊

旁述員講解，出千男把貼紙藏於拇指之後，左手一直放在枱上不動，以免被看穿。其時他以右手摸到五筒，然後打出一筒後，順勢將左手伸向最左邊的「一萬」，拇指表面像在摸「一萬」，實際是有所行動，迅速用拇指壓在牌子的凹位，整副牌向右微推，結果「一萬」秒變成「六萬」。

旁述員解釋，男子出牌同時用左手捉住一萬，「嗱，貼紙放上去啦，推一推，變左六萬」，令牌面變成有六萬、七萬、八萬的組合，同時間他左方的對手疑打出了三筒，他馬上吃糊。

出千男將左手摸着最左邊的「一萬」，再用拇指把貼紙貼上去。（影片截圖）

出千男將拇指貼上「一萬」後，再將整副牌向右微推，全程左手拇指按壓住「一萬」上面。（影片截圖）

出千男將拇指貼上「一萬」後，再將整副牌向右微推，全程左手拇指按壓住「一萬」上面。（影片截圖）

出千男鬆手一刻，「一萬」已變成「六萬」。（影片截圖）

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推牌後連串動作「回收貼紙」

牌局完結時，男子將牌大力推出，左手快速「捽」了「六萬」一下，右手則繼續推牌，然後左手快速變「托頭」動作，再拿了1人個黃色物品，左邊的對手疑向他遞鈔票，顏色偏橙金，但未有清晰拍到，另有男聲指「咁X犀利」，

「旁述員」再解釋，出千男在推牌出去一下收回貼紙「推牌擺返入口」，片中人士全操廣東話，但未能確認事發地點是否香港。

出千男接過上家1張紙，相信是鈔票。（影片截圖）

網民質疑易穿崩：非傳麻雀難出千

片段引起熱議，網民好奇「好勁，好想知咁佢下一隻又點去定貼乜嘢上去」、「我以為吐咗隻麻雀出嚟」，但又認為這種千術很易穿崩，「如果六萬有人手上有，加埋出面見光的超過4隻，咁就穿」、「只要有兩家都用六萬做眼，呵呵」。但有人認為老千也懂隨機應變，當時情況將一萬變其他也可以，考慮到是用貼紙方式，其實不用傳統麻雀款式就很難使出，「用啲唔傳統嘅麻雀佢就好難出千」。

網民爆笑指出千男像《賭俠》中的大軍。（《賭俠》劇照）

網民：呢個咪係大軍？

部份網民錯重點，爆笑指「以前麻雀館出千，係畀人打一身，依家出千，係畀人公開CCTV」。有人稱見到該出千男的外形聯想起《賭俠》中有特異功能的大軍，「呢個咪係大軍？」。

據《賭博條例》，任何人如在賭博時作幣，即在賭博或獎券活動之前或之後，或在其過程中，或在與賭博或獎券活動有關方面，以任何欺詐手段、誤導的設計或虛假做法，為自己或任何已知或未知身份的其他人士贏取另一人的金錢或其他財產，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處罰款$100萬及監禁10年。

（綜合）