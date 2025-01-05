上水$50雙拼米粉得4粒丸+蔥花！食客怒公審　網民諷賣相「清新」

香港百物騰貴，外出用膳的收費有時「會嚇你一跳」。日前有網民在上水某台式餐廳點了1碗標價50元的「雙拼米粉」，卻驚訝碗內配料只有4粒丸及些許蔥花，更形容味道「淡茂茂」，而且「飲品仲要加10蚊！」，令她氣極發帖表示「不了！」。網民看過該碗米粉的照片都認為配料太少，不值50元，「50蚊去凍肉檔夠買磅半肉丸」、「米粉成本已經夠平，加4粒雪藏雜丸」，更有人反諷米粉的賣相稱「好清新」、「賣相好靚，好乾淨」。



有網民在上水某台式餐廳點了碗標價50元的「雙拼米粉」，卻驚訝碗內配料只有4粒丸及些許蔥花。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

「雙拼米粉」只得4粒丸

該名網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖抱怨，稱近日在上水某台式餐廳用餐，點了1碗標價50元的花枝丸與貢丸「雙拼米粉」。但當米粉上桌時卻令她頗為氣憤，因為配料較少，加上清湯寡如水，故她在帖文中表示「50蚊食碗淡茂茂仲要得4粒丸的米粉，不了！」，並附上「生氣」的表情符號。

從照片可見，配料中只有2粒花枝丸、2粒貢丸，並配以少許蔥花，看上去較為清淡。有網民看完照片都驚呼「好貴」，樓主就不滿地回應「飲品仲要加10蚊！」。

不少網民覺得米粉配料太少，不值50元。（《食神》劇照）

帖文亦引起網民熱議，不少網民覺得該碗米粉的配料實在太少，不值50元，「又真係好過分喎」、「$50連菜都冇條」、「50蚊去凍肉檔夠買磅半肉丸」、「米粉成本已經夠平，加4粒雪藏雜丸」。

網民反諷賣相「清新」、「病人餐」

另有網民指配料太少，反諷賣相「好清新」、「賣相好靚，好乾淨」、「賣相同屋企自己煮一樣」。亦有人嘲笑似清淡的「病人餐」，表示「病咗食一流」。但有網民就慨嘆香港租金高昂，令小店難以營生，「不嬲出去食嘢成本最貴係啲租」、「45蚊交租」。

（Facebook）