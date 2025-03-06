動物煉獄！47歲女子住所內藏48隻貓狗屍體傳惡臭　屍身慘遭啃食

養寵物前要考慮自身能力，否則只會傷害牠們！台灣有1名47歲女子自2018年起於住處飼養大量貓犬等寵物，直到2024年2月當地警方接報其住所傳出惡臭。動保人員到場調查後，發現現場的寵物籠及周圍都遍佈貓犬屍體，經統計有39隻貓、9隻小狗後，立即將該名女子送往警局調查。女子否認虐待寵物，辯稱「因經濟能力不佳，無力照顧」，警方不採信其辯詞，以違反動保法罪起訴女子。



台灣警方2024年2月24日接報當地47歲李姓女子的住所傳出惡臭，動保人員到場調查後發現內有39隻貓及9隻小狗屍體。（桃園市動保處）

39隻貓及9隻小狗屍體散佈住所四周

台媒報道，桃園市47歲李姓女子自2018年1月起在龍潭區住所飼數量不詳的貓犬等寵物，疑因未妥善提供飼料、委託他人照顧或移置安全處，也未給予貓犬逃生機會，致牠們生病或死亡。直到2024年2月24日，當地警方接報李女住所傳出惡臭，派出動保人員到場調查，經統計後發現有39隻貓及9隻小狗屍體散佈住所四周。當地動保人員質疑李女涉嫌虐待動物，以違反動法保法送往警局再作調查。

屋內骯髒不堪及滿佈動物屍體，李女向警方辯稱因經濟能力不佳致未能把屍體處理。（桃園市動保處）

辯稱經濟不佳致未能把屍體處理

李女向警方否認指控，辯稱現場留下隻貓犬屍體只有大概10餘隻，因經濟能力不佳致未能處理把屍體。她亦表示飼養的貓犬年紀比較大，都是自然生病及死亡，當時怕在生寵物觸碰動物屍體，因此把屍體放在籠內，其餘20多隻則送給親朋好友收養。

同時動保人員發現屍體數量與李女所述不吻合，屍體曾遭啃食，與她陳述有放入籠子或桌上等情節不符。警方不採信李女辯詞，認為她未負起照顧寵物責任，提供的飼養環境讓犬貓難以存活，已逾越社會一般人對待飼養動物應負照顧義務所容許的界限導致貓犬死亡，以違反動保法將李女起訴。

（綜合）