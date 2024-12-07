這個「黑色波」到底是什麼？一張可愛動物相網絡瘋傳　真身竟是牠

近日在各大社群平台網友們瘋傳一張「獨眼黑色毛球」，毛茸茸的身體乍看就像是「煤炭屎鬼」，大大的眼睛則讓人想到「大眼仔」。不過這隻生物真的不是網友所說的神祕小精靈，而是一隻活生生的黑色博美犬，真實身分曝光後在網路上爆紅。



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最近無論是在Threads或國外論壇Reddit，都有這隻黑色毛球出現的蹤影，所到之處引起網友熱議。從照片中可以發現，這隻黑漆漆的毛茸茸生物，某些角度看起來就像是一隻神秘的獨眼怪。

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不過事實上牠其實是隻貨真價實的黑色博美犬，至於常被網友誤認成眼睛的部分，則是黑黑的小鼻子以及周圍一圈淡淡的白毛，不仔細看就像是眼珠一般，身分曝光讓不少人感到驚訝。

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這隻黑色的博美犬名叫「少爺」，是一隻來自中國上海的網紅狗狗，「小楊遇小羊」在小紅書上擁有萬名粉絲追蹤。飼主透露「少爺」的個性相當溫和，興趣就是吃飯跟睡覺，很能夠療癒家人們的心。飼主可能沒料到，演算法讓一系列「獨眼小狗」照片再次掀起討論，「少爺」的真面目意外融化許多網友。

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