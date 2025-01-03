狗媽媽籠中向途人「合十」作揖！原因超心酸　善心女拯救感動全網

母愛的偉大不分物種。網上瘋傳1段狗狗向途人「合十」作揖的影片，指內地1隻狗媽媽被困在狗販籠中，看到有途人經過就落力地「合十」作揖，然後撫弄自己的孩子，似是祈求途人給牠們一家三口活動。有女子經過時覺得狗狗十分可愛，拍下牠的「合十」動作，後來聽到檔主表示，若當天賣不出母狗，便會將牠轉賣至狗肉商。女子被狗媽媽的舉動感動莫名，決定買牠們全買下帶回家照顧，讓狗狗三母子有一個安樂窩。



不少網民也為此事感動，直呼「母愛真偉大」、「看得好心酸」、大讚樓主「善心的女子，救了這祈求的狗家人，祝福妳會有福報的」。



樓主看到狗媽媽不斷向途人展示笑容及「合十」作揖。（影片截圖）

狗媽媽籠中向途人「合十」作揖

綜合內地媒體報道，有居於河南省的女子早前逛市集時，見到有販賣狗隻的攤檔，見到有白色小狗媽媽在籠中，只要見到有途人經過，就會不斷向途人合十作揖，再撫弄一下自己腳下的子狗，然後向途人展示可愛笑容，惹人憐愛。女子見狀便拍下狗媽媽的舉動。

狗媽媽出盡全力保護小狗。（影片截圖）

狗販指當天賣不出母狗，就會將牠轉賣給狗肉商。（影片截圖）

當天賣不出將轉賣狗肉商

女子當時聽到檔主指若當晚沒把狗賣出去，就會將狗媽媽賣給狗肉店，讓她更加心酸，看來狗媽媽知道大限將至，才會向途人合十，是祈求救助的舉動望能讓一家三口有條活動。女子逛完市集後再回到該狗攤檔，發現狗媽媽還未賣出，一想到牠快將要成為盤中餐，實在於心不忍，決定將狗媽媽連同2隻小狗一併買下，然後帶回家中照顧，讓狗狗三母子獲得一個安樂窩。

網民：看得好心酸

樓主的行為感動不少網民，又指狗媽媽應該是想讓途人最少把小狗帶走，直指「母愛真偉大」、「看得好心酸」、「牠是個通人性的狗媽媽，拼命的求人救孩子，好險有救下來，否則真心令人不忍！」。

樓主買下狗狗一家三口，帶回家好好照顧。（影片截圖）

獲網民大讚：會有福報的！

不少人也大讚樓主的善心，「謝謝您的慈悲救下牠們三母子，願您一生平安」，「善心的女子，救了這祈求的狗家人，祝福妳！會有福報的」、「牠會用生命保護你的，滴水之恩定當湧泉相報」。有人則譴責狗販子及賣狗肉商，「不要傷害狗狗的生命，每個動物都有生命，請不要傷害他們了」、「不反對買賣寵物，但不能唯利是圖，不可賣狗肉販，有愛心價錢好說，願上天保佑好心人。」

不過，亦有網民指經常有同類影片出現，認為狗狗不可能天生懂「合十」作揖的意思，「看上去就是經過訓練去向人討喜」，故認為影片很可能是「擺拍」，以博最流量及網民同情。不過有人隨即反駁，指狗販子和狗肉店的存在並不假，「這種事天天在上演」。

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內地有女子途經狗肉店，見到1隻剛分娩狗媽媽被困於狗籠，虛弱的身體在不停顫抖，但仍努力叼起剛出生的狗寶寶湊近女子，疑似自知命不久矣，希望她可以將狗崽帶走，為孩子留一條活路。女子因為沒有照顧寵物的經驗，擔心自己無法應付，但不忍見狗媽媽如此慘況，仍決定付錢買下狗媽媽與所有狗寶寶，並於網上發布片段嘗試尋找其主人。



內地有狗狗被賣到狗肉店，被困籠內期間分娩，身體雖虛弱得不停顫抖，但仍奮力將狗BB託付予路人。（微博影片截圖）

女子不斷叫狗媽媽放下寶寶，她因沒有照顧寵物經驗，對被交託狗寶寶大感驚慌。（微博影片截圖）

女子之後帶狗狗去洗澡以及剪毛。（微博影片截圖）

女子之後拍片更新，指狗主在網上看到她發布的片段後，迅速前來尋回愛犬。片中可見，狗狗看到主人後興奮不已，不斷圍着主人汪汪大叫兼擺尾，最後坐上主人電單車，終能順利回家。

