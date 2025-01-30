農曆新年帶妻女環島遊後失蹤！人夫取光妻子存款　只留$XX養幼女

農曆新年帶全家環島遊，之後取光妻子存款失蹤！台灣1名人夫和妻子婚後育有1女，表面上負責生活開支，實際一直盜領妻子存款，2023年他帶妻女環島遊後無故失蹤，妻子才發現自己的存款幾乎被取光，只剩87元新台幣（約20港元）。妻子之後獨力養女，只能靠政府津貼、民間團體補助過活，憤而提告申請離婚。當地法院日前審理後，認定男子侵佔財產且失聯，導致婚姻破裂屬實，裁定准許離婚，男子每月應支付9,000台幣（約2,250元港幣）贍養費。



台中謝姓男子帶同妻女去環島旅遊後，無故失蹤並提取妻子戶口內所有存款。（示意圖/Pixabay）

環島旅遊後無故失蹤 幾乎提光妻子存款

綜合台媒報道，台中市1名謝姓男子2022年3月與陳姓女子結婚，兩人婚後育有1女。雖然生活開銷由謝男負責，但實際上他是提取陳女存款支付費用，女方一直被蒙在鼓裡。

直到2023年農曆新年期間，謝男帶妻女環島遊，四處租住旅館，沒想到他於7月19日起無故失蹤。謝男失聯後，陳女才發現銀行帳戶內大部份存款被取走，僅剩下87元。

由於女兒年紀尚小及沒人可以幫忙照顧，陳女無法外出工作賺錢，經過警方及社工協助，她們依靠政府津貼和民間團體補助才得以過活。陳女認為被丈夫惡意遺棄，決定向法院提出離婚訴訟。

謝男失蹤後，陳女發現銀行帳戶內大部份存款已被領取，僅剩下87元。（示意圖/Pixabay）

怒控丈夫侵吞存款拋妻棄女

案件審理期間，陳女指控謝男拋妻棄女，婚後不僅未曾提供任何經濟支援，甚至侵吞存款後失聯，已構成惡意遺棄，婚姻關係已無法維持，遂向法院訴請判准離婚，要求對方應承擔女兒每月12,833元新台幣（約3,200港元）的贍養費。面對陳女指控，謝男經過法院通知後並沒有出庭，亦沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法官認為謝男婚後侵佔妻子存款，目前已經失蹤無法聯繫，雙方婚姻關係確實產生破綻，難以維持婚姻，謝男具有可歸責之處。法官最終裁定准許陳女請求，判准兩人離婚，未成年女兒監護權給予陳女，男方每月應支付9,000元贍養費，全案仍可上訴。

（綜合）