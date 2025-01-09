燒味雙拼飯白切雞全是骨位！港女向店員投訴　1句回應嬲到公審

食燒味飯都要睇彩數？有港女在網上發文及相，大呻在柴灣1食店叫了碟52元連飲品的叉燒切雞雙拼燒味飯堂食，但上碟卻見「白切雞5嚿有4嚿都冇肉」，賣相令人無胃口，港女即時向店員反映，對方卻懶理，指燒味師傅給什麼就要接受，表明「要雞髀就加錢」，令港女十分氣憤，只吃了2件叉燒便棄掉走了，忿而在網上公審店家。



帖文引來網民熱議，「好似啲垃圾咁」、「唔講以為係臘鴨」、「全部都係骨，又真係好過分，呢啲質素唔應該賣畀人食」。



燒味雙拼飯切雞全是骨，樓主向店員投訴不獲理睬，憤而網上公審。 （Facebook圖片）

叉燒切雞雙拼燒味飯 白切全是骨

有港女在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文及相片，指已多次光顧柴灣1間食店，但早前她叫了碟52元連飲品的叉燒切雞雙拼燒味飯堂食，卻見「白切雞5嚿有4嚿都冇肉」。從相片可見，四、五件雞全是雞背無肉位置，賣相令人無胃口。

向店員投訴1句回應更嬲

樓主隨即向店員反映，想不到再換來一肚氣，引述店員指「師傅切咩就係畀咩，佢哋控制唔到，呢個係骨位，係無問題，要雞髀就加錢」。樓主聞言十分氣憤，只吃了兩件叉燒便棄掉離開，隨後在網上公審店家。

帖文引來網民熱議，「全部都係骨，又真係好過分，呢啲質素唔應該賣畀人食」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民：好似啲垃圾咁

帖文一出，引來不少網民議論，有人批評賣相差，「好似啲垃圾咁」、「唔講以為係臘鴨」、「全部都係骨，又真係好過份，呢啲質素唔應該賣畀人食」、「寧願食三餸飯都唔會食燒味飯呀、起碼有保證啲」。

有人批評店員的態度有問題，「試過好多間燒臘店，有時都會失手，但通知樓面大多都會加返幾件肉，唔係想貪心而係全骨點食」、「廚房佬點會控制唔到，好食部位留番畀自己或者熟客，成碟狗飯咁，揾狗去食吧啦」。有人認為得失客人是店家損失，「永不回頭，損失嘅唔係客人」。