港鐵情侶黃大仙月台親熱相片瘋傳！超霸氣姿勢震驚網民：好高難度

港鐵是公眾場所，情到濃時也要注意分寸。本港網絡瘋傳1段照片，見到港鐵黃大仙站月台牆椅處有1對男女親熱，旁若無人，當中男方超霸氣姿熱引來網民熱議，笑言「壁咚都唔好壁到咁kam好無」、「不再令人有幻想的壁咚」、「放開個女仔」。



也有網民批評該對男女行為不雅，有傷風化，「可能我保守，不過我覺得喺地鐵站咁樣真係唔ok」。



港鐵黃大仙站月台男女展示「霸總式壁咚」動作。（Threads）

男女港鐵親熱展超霸氣姿勢

親熱需注意場合！有網民於1月2日（星期四）在社交平台Threads上載1張相片，留言問：「呢個係咩動作？」

相片引來不少網民熱議,有人留言「壁咚都唔好壁到咁kam好無」。（Threads）

從相片見到，地點為港鐵黃大仙站月台，穿上黑衣的男生與穿上灰衣的女生，正在牆椅處親熱，其中女生坐在牆椅，雙手舉起，男方則以半蹲姿勢向女方方向前傾，並用右手抓緊女方雙手，展現出高難度「霸總式壁咚」。

網民笑：不再令人有幻想的壁咚

超霸氣動作引起網民熱議，「理想：霸總壁咚捉手吻，現實：……做緊乜X嘢」、「壁咚都唔好壁到咁kam好無」、「不再令人有幻想的壁咚」、「放開個女仔」、「我想講我噚日（1月1日）見到佢哋，我一出地鐵就見到佢地兩個係度做乜X」。

有人把該對情侶動作與戲劇中的「霸總」動作對比。（左圖：Threads，右圖：《我們在黑夜中相擁》劇照）

也有人笑言，「此乃黃大仙站，應該係雙雙求神問褔啫」、「雙人立體聖誕樹式，瑜珈動作嚟」、「好高難度」、「地鐵站咁開揚，真係血氣方剛」。但亦有網民批評該對男女行為不雅，有傷風化，「可能我保守，不過我覺得喺地鐵站咁樣真係唔ok」。