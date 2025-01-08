大媽攜大型行李上九巴　車長被鬧只開單邊門　影片曝光網民撐司機

九巴乘客攜帶大型行李，車長是否需要幫忙？本港網絡瘋傳1段影片，有大媽攜帶大型行李兼手推車上九巴，其間車長只打開了一邊車門，大媽則使出九牛二虎之力才成功上車。上載影片的網民批評司機只開單邊門做法，又感嘆曾就同一司機問題向九巴投訴，卻沒有改進，「（2022年）投訴完嚟到2024依然冇改進」。



帖文引來網民熱議，有人認同樓主說法，認為司機可以主動幫忙；但有更多網民讚司機做法正確，「呢個司機非常正確」、「搬咁大件野就叫貨van啦，呢部係巴士嚟唔係貨車」、「九巴司機係負責駕駛巴士之餘，亦確保乘客安全。並不包括提供搬運服務」。



港網絡瘋傳1段影片，有大媽攜帶大型行李兼手推車上九巴，其間車長只打開了一邊車門，大媽則使出九牛二虎之力才成功上車。（影片截圖）

乘客攜大型行李上九巴 車長只開單邊門被鬧

有網民1月7日（星期二）在Threads發布影片，公審有14號九巴車長在乘客上車時只開單邊車門，揶揄「九巴服務，日日進步」。

影片長21秒，見到一名穿粉色衣服的大媽，正攜帶比半個人還高的大型紅白藍膠袋連手推車上14號九巴。當時車長只打開了單邊車門，紅白藍膠袋闊度剛好能過，大媽則用盡力氣又抬又推，終成功把行李帶上巴士，其間車長一直注視，耐心等候大媽帶行李上車。

一名穿粉色衣服的大媽，攜帶比半個人還高的大型紅白藍膠袋連手推車上14號九巴。（影片截圖）

當時車長只打開了單邊車門，紅白藍膠袋闊度剛好能過，大媽則用盡力氣又抬又推，終成功把行李帶上巴士。（影片截圖）

當時車長只打開了單邊車門，紅白藍膠袋闊度剛好能過，大媽則用盡力氣又抬又推，終成功把行李帶上巴士。（影片截圖）

當時車長只打開了單邊車門，紅白藍膠袋闊度剛好能過，大媽則用盡力氣又抬又推，終成功把行李帶上巴士。（影片截圖）

當時車長只打開了單邊車門，紅白藍膠袋闊度剛好能過，大媽則用盡力氣又抬又推，終成功把行李帶上巴士。（影片截圖）

樓主不滿該司機僅開單邊門做法，又大嘆曾就同一問題向九巴投訴，卻沒有改進，「呢個司機次次行親14、14X，無論條隊1個人抑或20人都係開單門，仲要佢開單門係要慢多2至5秒，已經2022向九巴投訴佢開單門情況，但投訴完嚟到2024依然冇改進」。

樓主不滿該司機僅開單邊門做法，又稱曾就同一問題向九巴投訴，卻沒有改進。（影片截圖）

網民撐司機：非常正確

網民看過帖文議論紛紛，有人認同樓主說法，認為司機可以主動幫忙，「開得嗰半邊門，又係衰嘅」、「佢呢件又真係大嘅、但係佢一個女人拎咁重都好慘」、「有啲巴士佬真係X街嚟！特登開單門玩嘢，我試過拎好似架車仔size嘅貨、大約細佢一半有多啦，個司機係特登開單門，就係因為太細空間，我拎上去嗰下就扭親條腰！」。

不過有更多網民讚車長做法正確，「呢個司機非常正確」、「做得好」、「開單門有咩問題？」、「正常人係一隻門就得，另一隻係為有需要人士開嘅！你件行李大件你問題」、「開半隻門已經仁至義盡，話幫嗰啲真心cXs」、「我認同個車長做法，係我都唔會畀佢上車，留意返呢部巴士唔係貨車，唔通佢架手推車先係乘客」、「搬咁大件嘢就叫貨van啦，呢部係巴士嚟唔係貨車」、「司機其實冇問題，佢冇催你，好耐心等待」、「首先，九巴乘客攜帶行李係有規限；其次，九巴司機係負責駕駛巴士之餘，亦確保乘客安全。並不包括提供搬運服務，假設司機因為乘客行李太重而引致受傷係咪你賠醫藥費畀佢？」。

九巴攜帶物品限制

根據九巴網頁，嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車；該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。