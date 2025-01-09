最慘六合彩│在英港男買$1.28億六合彩　「完美錯開頭獎號碼」崩潰

【六合彩／攪珠結果】1月7日（星期二）攪珠的新年金多寶1.28億元六合彩，結果有2注中頭獎（1張1注及2張0.5注），每注10元派6,923萬元，網上瘋傳其中1名中正頭獎的幸運兒是水警小艇分區隊員。不過有人歡喜有人愁，有在英國生活的港男於社交平台表示，他叫家人幫忙買了1注六合彩碰運氣，結果6個號碼跟中獎號碼「完美錯開」，當中5個號碼更只差1號，與頭三獎擦身而過，令他崩潰感嘆「很地獄」。



帖文引來網民熱議，安慰樓主「替你默哀，人生就係咁，永遠都只差一點點」、「你同99.99999999999999%嘅人一樣，唔中頭獎，絕對唔地獄」、「買中獎數字隔籬嘅機率，係比買中數字嘅機率大」；也有人笑言，「下次你買咗記得公開……我買你隔籬」。



1月7日（星期二）攪珠的新年金多寶1.28億元六合彩，共有2注中，每注10元派6,923萬元。（資料圖片）

在英國港男買1.28億元六合彩 「完美錯開」頭獎號碼呻地獄

「英國生活昨日（1月7日）發生了一件很地獄的事。」該名在英國生活的港男於社交平台Threads上載六合彩投注紀錄及攪珠結果截圖，指當日是1.28億元六合彩開彩日子，由於獎金非常可觀，他叫家人幫忙買了1注六合彩「碰碰運氣」，然而攪珠結果卻令他崩潰，竟是與中獎號碼「完美錯開」，「號碼是自己選的沒錯，而這就是地獄的地方」。

樓主1月6日晚上8時許以10元1注選了9號、12號、17號、24號、30號及49號。（Threads）

結果攪珠結果是：8、13、18、23、31、47，特別號碼：16，與樓主所選號碼「完美錯開」。（Threads）

從截圖見到，樓主1月6日晚上8時許以10元1注選了9號、12號、17號、24號、30號及49號，而1月7日攪珠結果是：8、13、18、23、31、47，特別號碼：16，換言之不計算特別號碼，6個中獎號碼中，樓主選的5個號碼只差前後1號，1個只差2號，與頭三獎「擦身而過」。

六合彩各獎項中獎條件。（馬會網頁）

網民：比中頭獎機率更低

網民看過帖文議論紛紛，有人安慰樓主「替你默哀，人生就係咁，永遠都只差一點點」、「你同99.99999999999999%嘅人一樣，唔中頭獎，絕對唔地獄」、「買中獎數字隔籬嘅機率，係比買中數字嘅機率大」、「數字只係代表啲波，你而家係一個字都唔中，中咗5個字先叫差少少中，所以唔使覺得地獄」、「其實有何出奇？你揀9，8，10係隔籬，六合彩頭獎約一千三百萬之一機會中！如果用$10就中，你一係好眼光／好運氣／上世做了很多好事」、「樓主不要這樣諗，太負面，會令自己唔開心何必呢？從數學或然率／或理性上看，表面上好似好近，實際相差十萬九千里？根本有幾百萬嘅組合是類似這結構」。

也有網民笑言，「下次你買咗記得公開……我買你隔籬」、「完美地避開了。下次買前話我知，我買隔籬一個數，應該中㗎啦」。

有網民笑言，「下次你買咗記得公開……我買你隔籬」。（Threads）

在海外港人買六合彩是否合法？

另有網民關注身在外地的人買六合彩是否合法。根據賽馬會網頁，馬會投注戶口服務僅供顧客在香港境內使用，任何身處香港境外的人，包括投注戶口持有人，於使用投注戶口投注前，均須自行負責查明及遵守所有適用的法律及規例，任何人在香港以外地區使用或試圖使用此項服務而引致的任何後果概不負責。馬會又說，所有透過此項服務進行的投注及交易，均視為在香港特別行政區進行，受香港法律約制。

至於網上投注，馬會表示，網上投注服務只限在香港特別行政區使用，及受賽馬博彩規例、足球博彩規例、六合彩獎券規例及博彩設施規例規管。

不過，身處外地人士拜託港人親友投注，由於馬會的投注系統只接受香港境內人士使用，故成功向馬會投注亦受六合彩獎券規例及博彩設施規例規管，意味並不屬於「賭外圍」。