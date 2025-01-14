喝咖啡要選對時間！研究指這時間喝最好　對心臟有益兼減早死風險

咖啡是不少打工仔每天必備的提神飲料，而過往亦有研究曾指適當飲用咖啡對身體有好處。近日就有研究指出，以近10年對包括逾4萬名成年人飲用咖啡的習慣及其健康情況，發現早晨攝取咖啡對心臟更有益處，更可能與降低早逝風險和死於心血管疾病風險有關。



近日有研究分析了近10年包括逾4萬名成年人飲用咖啡的習慣及其健康情況，發現早晨攝取咖啡對心臟更有益處。（GettyImages）

研究喝咖啡時間是否對心臟健康產生影響

今年1月7日發表在《歐洲心臟雜誌》的最新研究「美國成年人的咖啡飲用時間和死亡率」指出，於早晨攝取咖啡可能比其他時間喝咖啡對健康更有好處。

領導研究的是美國新奧爾良杜蘭大學公共衛生與熱帶醫學院齊教授（Dr. Lu Qi），他指出過去大多研究發現適量飲用咖啡似乎可以降低慢性疾病如第二型糖尿病、心血管疾病等的風險，「考慮到咖啡因對身體的影響，我們想看看一天中喝咖啡的時間是否對心臟健康產生影響」。

領導研究的是美國新奧爾良杜蘭大學公共衛生與熱帶醫學院齊教授（Dr. Lu Qi）。（杜蘭大學網頁）

早上喝咖啡更有好處

研究分析了美國1999年至2018年間進行的「國家健康和營養檢查」調查中，共40,725名年滿18歲的成年人飲食和健康數據，並將受試者飲用咖啡時間分成三個時段，分別是上午（凌晨4時至中午11時59分）、下午（中午12時至下午4時59分）和晚上（下午5時至凌晨3時59分）。

當中，有36%參與者是「上午飲用咖啡」，14%是「整天飲用咖啡」，在比較兩邊受試者的數據後，發現與全日飲用咖啡的人相比，僅早上喝咖啡的人早逝風險降低16%，死於心血管疾病的風險低31%；而全日喝咖啡的人則未見有明顯差異。

研究發現與全日飲用咖啡的人相比，僅早上喝咖啡的人早逝風險降低16%，死於心血管疾病的風險低31%。（GettyImages）

早上飲咖啡抗炎效果更顯著

研究又指出，在早上喝咖啡的受試者中，攝取多少咖啡因或不含咖啡因的咖啡似乎並不重要，無論是少於1杯或多於3杯，其整體死亡風險也較其他時間飲用者低。研究團隊又發現，血液中一些發炎標記物會在早晨達到最高水平，因此早上飲用咖啡的抗炎效果或比其他時間飲用咖啡更顯著。

不過研究團體也指出雖然已考慮多種複雜因素，但仍可能存在無法排除的因素，例如早上喝咖啡的人可能更願意運動，或較少食用加工食品等。

專家指褪黑激素是大腦中重要的睡眠誘導介質，而下午或晚上喝咖啡或會抑制褪黑激素水平。（GettyImages）

沒有參與研究的英國倫敦皇家布朗普頓和黑爾菲爾德醫院的呂舍爾教授（Thomas F. Lüscher） 評論研究，指下午或晚上喝咖啡可能會擾亂交感神經活動的晝夜規律及抑制褪黑激素等荷爾蒙水平，而褪黑激素是大腦中重要的睡眠誘導介質。亦有專家指褪黑激素分泌不足或與血壓升高、氧化、心血管疾病等風險升高有關。

（綜合）