專玩食物的設計鬼才憑「多士八達通卡套」爆紅　猜猜這個盒是什麼

遠看以為是一塊多士麵包，近看還以為是一塊多士麵包。仔細一看才發現：他是用一塊多士在嘟地鐵閘機？



好傢伙，有點不相信自己的眼睛了！這竟然真的是一個卡套！這腦洞絕了！

日本kanapei LAB.的產品（kanapei15.base.shop）

點圖放大看更多日本kanapei LAB.的騎呢產品：

+ 25

搜索全網才發現，這款極具創意的地鐵卡套是來自日本的一位名叫Kanapei的藝術家設計的，靈感來源於日本動漫名場面：遲到的咬多士少女。目前在他官網上的售價是3800日元，差不多188港元，網友們都說好貴啊！

除了超逼真多士卡套，這位藝術家還有很多好玩的作品，他很擅長從日常的食物中尋找靈感，比如說飯糰小夜燈、碎雞蛋冰箱貼（這個真的太逼真了！）、小魚領結夾（竟然仿出了焦焦的感覺）、米粒胸針（這個小東西帶着真的會讓人誤以為米粒粘在了身上吧），還有米粒耳釘、麵包卡包（香糯糯的感覺，很難不愛）、肉包鏡子……不能再看了，已經在餓了。

Kanapei很擅長從日常的食物中尋找靈感（kanapei15.base.shop）

Kanapei很擅長從日常的食物中尋找靈感（kanapei15.base.shop）

大家可以看到Kanapei的作品每一個都是那種第一眼能騙到你，看幾眼才會懂的小玩意。

那大家喜歡這樣能增加自己平時生活樂趣的小創意嗎？

【延伸閱讀】史上最同你過唔去嘅Designer？產品全部為「令人用唔着」而設計（點圖放大瀏覽）：

+ 17

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】