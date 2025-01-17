你要交罰款！港男收假冒政府短訊　1破綻被揭騙案：小學生作文？

詐騙訊息避無可避，市民收到可疑來電或短訊時，謹記小心提防！日前有港男收到假冒政府的訊息，短訊表明「你要交罰款」，又稱「為咗避免任何罰款，請透過以下方式付款」，再附上可疑不明連結，他瞬間知曉是電騙（電話騙案），故分享到網上稱「笑咗，《你要交罰款》」。



不少網民看到短訊附上連結都指明顯是詐騙短訊，「以為網站加gov大晒呀？」、「政府網站係唔會用.com尾嘅網址，呢個好明顯係詐騙，交罰款就真係罰自己」，又嘲笑短訊如「小學生作文」，「格式、表達拎U（香港中學文憑試表現最差，即不予評級）」、「所以話搞詐騙都係要讀書㗎」、「連打個msg都懶，唔食電棍唔得啦」。



有港男收到冒認政府短訊，要求他「你要交罰款」。（資料圖片／示意圖）

港男收冒認政府短訊 稱：你要交罰款

該港男在threads帳號上傳截圖，顯示他收到1個來自「GOV.MO」的短訊，訊息開宗明義表示「你要交罰款」，並稱「為咗避免任何罰款，請透過以下方式付款」，然後附上1條可疑不明連結「gov-mo.com」。由於短訊未交代原因，便直接要求他繳交罰款，加上用字口語化，有種「伏味甚濃」感覺，樓主瞬間知道是詐騙短訊，感嘆「笑咗，《你要交罰款》」。

港男於社交平台發帖，顯示他收到假冒政府短訊，並要求交罰款。（threads圖片）

網民看網址揭騙案：交罰款就真係罰自己

帖文一出，許多網民馬上指出明顯是詐騙短訊，「以為網站加gov大晒呀？」、「政府網站係唔會用.com尾嘅網址，呢個好明顯係詐騙，交罰款就真係罰自己」、「為了避免罰款請付款」、「到底係有罰款先，定係有罰款先？一個困擾咗哲學家一千年嘅問題」。

網站畫面格式被批「好流」

有人則試圖進入短訊內的連結查看，發現「個網站好漏（流），個HTML睇落好似中學功課嗰啲咁，得嗰幾行，然之後佢唔會限制你input咗嗰啲嘢嘅格式」，而進入連結後竟然顯示為澳門特別行政區的網站，故有人疑惑，「等唔等於有個澳門人被捉左去KK園做詐騙？」。

網民嘲似小學生作文：搞詐騙都要讀書㗎

有留言甚至恥笑詐騙短訊猶如「小學生作文」，揶揄「格式、表達拎U（香港中學文憑試表現最差，即不予評級）」、「啱啱出嚟撈？」、「所以話搞詐騙都係要讀書㗎」、「騙子係咪醉咗」、「KK園捽數捽到失去理智」、「詐騙還詐騙，畀啲誠意啊？」、「連打個msg都懶，唔食電棍唔得啦」，又笑稱「得閒再交」。

詐騙訊息逐個睇

有不少人更於留言區貼出圖片，證明不時都會收到詐騙訊息，當中內容類同，常指用戶帳號出現異常，被扣除或匯出過萬元以上款項，甚或將會被封鎖帳號，若然用戶想要了解詳情，需致電或按入附上連結作查詢，以上人士收到訊息「得啖笑」，笑稱「邊間銀行户口都唔知」、「我無用WeChat」、「微保先係重點，呃你睇錯字，仲要咩Whataspp（WhatsApp）」。

網民紛紛上傳收到類似詐騙訊息，常指用戶帳號出現異常，被扣除或匯出過萬元以上款項。（threads圖片）

網民紛紛上傳收到類似詐騙訊息，常指用戶帳號出現異常，被扣除或匯出過萬元以上款項。（threads圖片）

網民紛紛上傳收到類似詐騙訊息，常指用戶帳號出現異常，被扣除或匯出過萬元以上款項。（threads圖片）

或是用戶帳號將會被封鎖，若然想了解詳情，需致電或按附上連結查詢。（threads圖片）

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