3男子擬做「多人運動」　1男吸毒暴斃　贈毒男被控辯方引唐詩辯護

辯方律師為了替被告辯護脫罪，什麼話都說得出！台灣1名有吸毒習慣的餐飲店侍應，在2023年農曆新年時網約1名男同志到住所發生關係，當場提供毒品安非他命，與應邀而來的男子共同吸食，且再邀另1名男伴前來進行「多人運動」，惟獲贈毒品的男同志吸毒後小休期間卻陷入昏迷，送院搶救後不治。



涉案侍應事後被控「轉讓禁藥致死」罪名，辯方律師在庭上辯護時，引用3首關於古人和朋友飲酒的唐詩，形容被告和死者關係，儼如古人和好友般，只是之後發生悲劇，而且辯稱毒品份量極微，不足以造成死亡。惟法官沒有接納其辯解，判處被告轉讓禁藥罪名成立，入獄3年6個月。



有吸毒習慣的男侍應向應邀上門的男同志贈送毒品，共同吸食後，該男同志暴斃。（示意圖/gettyimages）

死者做「多人運動」前 曾到健身房做運動

據台灣傳媒於2025年1月報道，孫姓男被告本身在餐飲店當服務生，案發2023年1月26日，即農曆年初五傍晚6時許，孫男透過交友程式認識1名吳姓男同志，2人相約到孫男位於台北汀州路的租住單位發生關係，吳男事前先去健身房做運動，當晚10時許抵達孫男住所，孫男繼而將毒品安非他命分享給吳男，2人一起吸毒。

吳男吸毒後情緒高漲，稱可邀請另1名姓謝男子來進行「多人運動」，隨後躺在床上休息，而孫男則往接謝男。至2024年1月27日凌晨時份，孫男偕謝男到來打算開始淫亂行為，但卻發現吳男沒有反應，驚覺情況異常，於是通知救護車將他送院搶救。男最終不治，醫生相信他是濫用藥物造成心因性休克致命。

吳男吸毒後昏迷，送院搶救最終不治，醫生相信是濫用藥物造成心因性休克致命。（示意圖/gettyimages）

檢方認為是「供毒尋歡致死的悲劇」

檢方接獲相關通報，孫男因向死者提供毒品而需負刑事責任，被控「轉讓禁藥致死」罪名，一旦罪成，最高可被判囚7年，以及罰款1億新台幣（約2,550萬港元）。案件在台北地院提堂，由6位國民法官、4位備位國民法官，以及3位職業法官組成合議庭，檢方形容是次案件是「供毒尋歡致死的悲劇」，指控被告對於轉讓毒品給吳男吸食，客觀上有預見造成死亡的可能性，同時指控被告發現吳男昏睡不醒等異狀，沒有立即報警將他送院。

孫男被控「轉讓禁藥致死」罪名，一旦罪成，最高可被判囚7年，以及罰款1億新台幣（約2,550萬港元）。（示意圖/gettyimages）

辯方律師引唐詩辯護 被告懷疑死者因自身心臟病暴斃

被告的義務辯護律師卻辯稱，被告和死者的關係應該像是「擋一根菸、喝一杯酒」的故事，同時引用3名唐代詩人和朋友飲酒的詩作，分別是白居易《問劉十九》「晚來天欲雪，能飲一杯無」、王維《送元二使安西》「勸君更盡一杯酒、西出陽關無故人」、李白《將進酒》 「五花馬、千金裘，呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁」，3首詩均提及和好友飲酒，但之後發生不好的結果。

律師更指，被告事前和死者素未謀面，不清楚對方身體狀況、服食過什麼藥物，雖然被告承認轉讓毒品給死者，但份量不多，不足以造成吸毒致死，加上吳男赴約前晚上7時至8時更去健身房做運動，認為其死因未必和吸毒有關。被告亦在庭上辯稱，指吳男可能死於自身心臟病，請求減刑。

法官裁定轉讓禁藥罪名成立，判刑3年6個月。（示意圖/gettyimages）

法官裁定罪成 入獄3年半

法官2025年1月16日作出裁決，沒有接納被告一方的辯解，認為被告行為干犯《毒品危害防制條例》，但由於自白，所以符合減刑條件，雖然被告沒有及時向死者提供急救服務，但有一直陪伴他到醫院、用自己本名簽署手術同意書，沒有嘗試免除自身責任，而且沒有證據顯示被告轉讓超量毒品，死者自行吸毒，平時長期從事馬拉松、登山和重訓運動，外觀看似壯健，被告轉讓毒品時有沒有可能預見吳男會死於毒品造成的心因性休克，的確存有疑問，因此不構成「轉讓禁藥致死」罪名，但轉讓禁藥罪名成立，判刑3年6個月，案件可以上訴。

另外，孫男涉及另1宗販毒罪，被判刑4年4個月，本身正在服刑。

（綜合）