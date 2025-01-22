衣服貼紅價錢牌！女生以為執平貨　撕開見原價崩潰　網民遭遇更慘

以為撿到便宜貨，實質成了冤大頭，當然心有不甘！台灣有女生於社交平台分享片段，大呻她購買了1件衣服回家，衣服被貼上紅色價錢牌，顯示價格為1,990新台幣（下同，約470港元），她當時還沾沾自喜，以為商品打折買到「便宜貨」。不料撕開貼紙後卻發現衣服原價就是1,990新台幣，即是說根本沒有打折，傻眼喊道「良心在哪？」。



許多網民都被樓主的帖文笑瘋，「說是欺騙…好像也沒有？」、「他只是怕你看不到價格，故意紅色明顯一點，好貼心喔」。不過有曾於涉事時裝店工作的網民表示，「可能是紅標貼錯了」、「他的紅標是要你湊3件紅標才有打折，店員沒有說？」。有網民則分享更慘個案，指曾經購買衣服回家，竟發現價錢牌下的價格更便宜，慘呻如被商家欺騙。



女生購買1件1,990新台幣的衣服，貼有紅色價錢牌。（threads影片截圖）

女生好奇心驅使下決定撕開貼紙，「來揭曉到底是折了多少錢」。（threads影片截圖）

女生以為紅色價錢牌代表是打折商品，掀開卻發現與原價本樣。（threads影片截圖）

衣服貼紅色價錢牌 以為撿到便宜貨

「良心在哪？好氣又好笑」，該女生在threads分享片段，可見她於某時裝店購買1件衣服，而當中貼上紅色價錢牌，顯示價格為1,990新台幣。常理來說，貼上紅色貼紙應是代表商品折後的價錢，她當時還沾沾自喜，以為自己買到「便宜貨」。

撕開價錢貼紙 發現是同一價錢

可惜當女生帶着「戰利品」回家，在好奇心驅使決定撕開貼紙，「來揭曉到底是折了多少錢」，不料卻發現衣服原價同樣亦是1,990新台幣，即是說沒有任何優惠，故她無奈嘆道「花錢瞬間都不快樂了」。

網民諷紅色搶眼：只是怕你看不到價格

帖文一出許多網民都被笑瘋，「說是欺騙…好像也沒有？」、「他只是怕你看不到價格，故意紅色明顯一點，好貼心」、「它只是放大重點而已，沒有說打折，是你的錯」、「這感覺好像刮刮卡的樣子」、「以後買完都不撕就好」、「至少不是撕開裏面金額比較低 」、「這看下來確實很像我數學題算完的答案，打折後比原價更貴」。有曾於涉事時裝店工作的網民表示，「可能是紅標貼錯了」，或是「紅標是要你湊3件紅標才有打折，店員沒有說？」。

更慘個案：以為特價 實質加價

帖文下有網民分享更慘個案，訴說被商戶「欺騙」的經歷，當中有人於無印良品購買襯衫，見到淺黃色貼紙價錢牌標示為790新台幣（約187港元），不過他透過燈光照射，發現衣服原價是599新台幣（約142港元），即是貴了191新台幣（約45港元）。

另外有人購買印有「特價」、價錢為990新台幣（約234港元）商品，不過撕開貼紙卻發現原價是890新台幣（約211港元），即「特價」意思是貴了100新台幣（約24港元）。

另有人上載相片，顯示冷衫亦賺有紅色價錢牌，價格為1,790新台幣（約424港元），但原價卻是1,490新台幣（約353港元），即紅價錢牌貴了300新台幣（約71港元）。

有商品原價為1,490新台幣，而紅色價錢牌卻是1,790新台幣，比原價貴了300新台幣。（threads圖片）

商戶價錢「奇觀」逐個睇

有人分享購物時奇觀，有超值商品顯示為161新台幣（約38港元），而價錢牌竟寫上「10折」，即是沒有打折，以原價出售。

有超值商品顯示為161新台幣，價錢牌寫上「10折」，即是沒有打折，以原價出售。（threads圖片）

有超市食用油打折後，由998新台幣減至997新台幣，即只便宜1新台幣。

有超市食用油折後，只便宜1元。（threads圖片）

有超市定價繽紛樂單件32新台幣（約8港元），購買3件則要103新台幣（約24港元），比以原價3件的96新台幣多出7元，是否多買更貴呢？實在是令消費者「𢲷爆頭」。

購買3件繽紛樂的價錢為103新台幣，較單買3件的96新台幣還要貴。（threads圖片）

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