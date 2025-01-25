網紅拍片揭菲律賓貧民吃廚餘一原因被Youtube列為18禁苦呻：心累
撰文：聯合新聞網
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薔薔（林嘉凌）的YouTube頻道，常會推出一些特別主題內容的影片，近期更推出一些在國外弱勢族群的影片，不過都被官方判定為18禁，像是年初時訪問國外吸過毒的街友，這次去拍攝菲律賓馬尼拉的貧民區，又再被判定為18禁，原因讓她感到不滿。
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薔薔20日上架的最新影片是紀錄馬尼拉當地貧富差距懸殊的現況，他們一行人在當地相關機構人員的陪伴下，進入到貧民區，看到當地貧民住在垃圾山旁，還會去搜集餐廳每日的剩菜廚餘，重新烹煮後再拿出來賣，小孩們會利用街上的漏水洗澡，因為有出現小孩露出上半身的畫面，雖然他們有打馬賽克，但仍是被YouTube官方判定為違反青少年色情，這讓薔薔感到無語心累。
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因為一旦被YouTube判定為18禁的影片將遭到限流，所以薔薔發文呼籲大家幫忙分享影片：
「讓更多人看到世界有我們更需要協助的一群人，正在辛苦的生活在垃圾山！」
【同場加映】薔薔埃及旅遊搭上恐怖列車 唔止勁污糟仲被車長騷擾「試圖摸胸」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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