73歲影帝欠債千萬被迫住貧民區數年　幸獲劉德華相助：永生難忘

73歲的鄭則仕過去曾兩度奪得香港電影金像獎影帝殊榮，但卻因為投資失利，導致一度欠下千萬（港幣）巨債、被迫住貧民區數年。所幸天王劉德華從旁協助，這才得以脫離困境，讓他忍不住直言「一輩子忘不掉」這份恩情。



鄭則仕過去曾兩度奪得香港電影金像獎影帝殊榮，但卻因為投資失利，導致一度欠下千萬（港幣）巨債、被迫住貧民區數年。（視覺中國）

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鄭則仕在1980年代全心全意參與電影演出後，逐漸開始在娛樂圈打響知名度，並於1985年靠著自編自導自演的作品《何必有我？》，成功以「肥貓」一角爆紅，不但奪得香港金像獎最佳男主角獎，之後又在1993年憑藉《重案組》二度登上影帝寶座。

不過，就在鄭則仕紅遍兩岸三地之際，他於1993年與朋友合資創立一間電影公司，怎料最終卻因經營不善、一度負債千萬，迫使他必須賣車、賣房、搬入貧民區，且這一待就是10多年。

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鄭則仕曾透露，在那段貧困的日子當中，身旁許多朋友都因他積欠龐大債務而離開，唯獨劉德華願意借錢，並多次邀請他拍攝電影，讓他能夠得到養家糊口的機會：

「我這一輩子都不會忘記他（劉德華）的恩情」。



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