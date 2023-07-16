多倫多首港產女市長上任！鄒至蕙歷家暴、癌症　逆襲成貧民窟傳奇

新上任的女市長愛穿多巴胺色，是張愛玲的粉絲‍‍‍‍‍。



7月12日，加拿大多倫多新市長鄒至蕙（Olivia Chow）已正式履新。出生於香港的她，是多倫多建市189年以來的首位華裔市長，也是歷史上第三位女性市長。她本有着優渥的童年，卻在13歲後急轉直下，在貧民窟長大，靠幫人釘鈕釦貼補家用。暴脾氣的爸爸，家暴的男友，都讓她痛苦不堪。

等到生活好不容易變好，自己卻患上癌症。所幸，她沒有被苦難打倒，而是一直樂觀而充滿力量。就在剛剛過去的勝選演講中，她一頭短髮，一身利落的黃色套裝，講到激動處會舉起肌肉線條的手臂。人們很容易被她的熱情和自信打動。最終，她以37.2%的得票率勝出，現場掌聲雷動。

了解這位從貧民窟長大，歷盡磨練的首位多倫多華裔市長。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 熱衷「多巴胺穿搭」抗癌多年很樂觀

最近每次公開亮相時，鄒至蕙都穿着高飽和度的彩色衣服，和當下流行的「多巴胺風」不謀而合。她穿過的顏色加起來，都快組合成彩虹色了。人們經常可以看到她穿着紅色的套衫，在公共場合演講。‍也會偶遇她穿着黃裙，推着自行車去市政廳上班，很接地氣。上電視節目時，那一抹綠很是吸睛。‍更多時候，她穿着藍色或紫色裙子振臂高呼，氣場十足。‍‍‍‍這些色彩極具視覺衝擊力，讓她在人群中脱穎而出，辨識度比穿黑白灰時要高很多。

都説衣如其人，或許，鄒至蕙正是用這種方式，來傳遞自己的樂觀與堅強。行為心理學家卡羅琳·梅爾曾説：「衣着是人類感知的基礎，反過來也會影響人們的自我價值感，並最終影響人們如何看待自己。」

今年66歲的鄒至蕙，年齡在候選者中並不佔優勢。她自己的身體，也在走下坡路。2004年，她就被查出甲狀腺腫瘤，做完手術只休息了3天，就繼續工作。沒想到，病理報告顯示有癌細胞，不得不在次年2月進行放射性碘治療。到了2015年，她又被查出癌症，還患上了第二型雷氏症候群。這種病就是我們通常所説的「面癱」，會讓人無法自如地控制表情。

她雖然吃了很多藥，可左邊面部神經還是受到影響。這對一個需要時常面對鏡頭的人來説，無疑是個沉重的打擊。不過，她沒有退縮，也沒有藏着掖着，而是選擇把自己的病公開出來，每次競選演講結束後，都鎮定自若地拉票合照。她説：「我就是個強者，無論精神還是身體都很堅強。」這些話讓她的形象既正能量又勵志，拉了一波好感。

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02 13歲移居多倫多 在貧民窟長大

1957年，鄒至蕙出生於香港。她的家庭條件不算差，父親是公務員，母親是校長。這樣的家庭配置，為她營造了好的學習環境。不過13歲那年，她就跟着父母來到多倫多，生活發生了翻天覆地的變化。因為英語不好，父親找不到合適的工作，只能去開出租車，或去中餐館打零工。巨大的落差讓他心理很不平衡，於是把氣撒在老婆和孩子身上。無奈之下，母親只能去做女傭，有時也去酒店當洗衣工。

以前，家裏會有傭人，到新的國度後，年幼的她都要自己做家務。更痛苦的是，她在學習上很不適應，因為成績下滑，三年級重讀了一年。十幾歲時，她就開始幫人在牛仔褲上縫紐扣，來補貼家用。她説：「生活是艱難的，我們從一個家中聘請工人、生活舒適的家庭，到來加拿大後做苦工。我需要在唸高中時同時打兩份工來幫補家計，我從中學會了勤勞和節儉。」

屋漏偏逢連夜雨，父親的脾氣越來越暴躁，有時對母親大打出手。為了擺脱家暴，鄒至蕙想找個男朋友帶自己逃離這種生活，沒想到遇人不淑，反而遭受了男友的暴力。這讓她意識到，只有自己強大了，才能保護自己。她勸母親離婚，兩人從此住進貧民窟，相依為命。

不過，雖然生活的風雨不斷，母親卻給了她無條件的愛，讓她由着興趣選專業。那時候，周圍很多移民家庭的孩子會報考醫學、法律、工程這類偏實用的專業，她卻在高中畢業後，到多倫多大學進修哲學和宗教，又在安大略美術學院學習雕塑，還去貴湖大學（University of Guelph）學藝術，成為一枚文藝青年。

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03 愛讀張愛玲 和丈夫是「政壇夫妻」

鄒至蕙的興趣廣泛，大學畢業後成立了一家美術工作室，從事繪畫和雕塑工作。工作之餘，她很喜歡讀書，尤其愛讀張愛玲的小説。

張愛玲在散文裏，提到過多倫多。「有一次在多倫多街上看櫥窗，忽然看見久違了的香腸卷——其實並沒有香腸，不過是一隻酥皮小筒塞肉——不禁想起小時候我父親帶我到飛達咖啡館去買小蛋糕，叫我自己挑揀，他自己總是買香腸卷。」

張愛玲離開上海後，後半生和父親沒有再見過面。鄒至蕙也很少提及父親，只有一次在演講中，説父親在精神上出了問題。兩個人同在異鄉，又都與父親分道揚鑣，情感上自帶某種共鳴。和張愛玲不同的是，鄒至蕙非常喜歡參加社會公益和各種活動。1985年，對她來説是很特殊的一年。

這年，她進入多倫多公立學校教育局，首度出任公職。也是在同一年，她在一場拍賣會中認識了丈夫Jack Layton，鄒至蕙回憶説：「我被他電到，彼此一見鍾情。」Layton比她大6歲，出身政治世家，祖父、父親都擔任過議員，他自己也是約克大學（University of York）政治學博士，一邊在大學任教，一邊從政。兩人志趣相投，很快談起戀愛。並在3年愛情長跑後，邁進婚姻殿堂。

Layton之前有過一段婚姻，婚後，鄒至蕙和繼子女相處融洽，一家人總是笑呵呵的。雖然兩人工作都很忙，不過還是會忙裏偷閒地一起健身和出席活動。有時，Layton會穿着唐裝，跟妻子説蹩腳的廣東話，哄她開心。她也會幫丈夫購買衣物、領帶，稱他們是「一個豆莢裏的兩顆政治豌豆」。他們既是生活伴侶，也是工作搭檔。2006年1月23日，還成為加拿大有史以來第二對同時當選的夫妻國會議員。

可惜，Layton在2011年因病去世。從那時起，鄒至蕙便下定決心，要努力實現兩個人的政治抱負。如今，終於得償所願，成為多倫多首位華裔女市長。‍這只是個開始。當下，多倫多市政府正面臨財政缺口、住房壓力和治安危機。對此，鄒至蕙給出承諾：「如果我獲選為多倫多市長，將繼續確保所有加拿大人的需求得到滿足，包括華人社區的需求。」人們投票給她，正意味着對「求變」的渴望。她上任後會有哪些動作，我們拭目以待。