朴寶劍再現暖男一面 一口氣搬15塊煤炭 為貧民區送暖過年
撰文：聯合新聞網
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形象優質的朴寶劍熱心公益，他和歌手Sean、演員尹世雅一起為貧困社區送蜂窩煤，讓當地住戶們可以暖暖過年，從手Sean曝光的照片中可看到朴寶劍一次搬運15塊蜂窩煤往山坡上爬，認真的模樣讓網友直呼「寶劍真的暖」、「最愛朴寶劍」。
熱心朴寶劍並非第一次當蜂窩煤搬運工，他去年就和Sean一起做善事，這次15塊蜂窩煤揹上身，讓Sean讚寶劍越來越熟練。演員尹世雅是活動義工，身材纖細的她力量可不小，一起搬運10塊，加上本就是活動組織者，資深義工的Sean，眾人在50分鐘內就將2500塊蜂窩煤分送給山坡上的貧困住戶。
朴寶劍與Sean及尹世雅一同參與義工活動：（按圖了解）
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