巴士滿客大叔硬上車！遭門夾到與車長爆罵戰　累百乘客落車遭鬧爆

在繁忙時間，遇上巴士滿載的情況，也只能等下一班次。惟最近有網民在社交平台發文及分享影片，指1名大叔日前見到巴士已滿載，車長數次表示不能再上客，而且準備關門。詎料該名大叔在關門之際硬擠上車，結果被車門夾到，隨即與車長爆發口角，而大叔聲稱遭粗口責罵及已報警，累巴士要停駛，全車逾百乘客全部要落車。



片中顯示有乘客不滿該名大叔報警阻開車，對他破口大罵，雙方以粗言穢語開戰，其間大叔寸嘴指「唔緊要㗎，大家玩囉」；另1條影片則見到一眾乘客已經下車，有人氣憤指罵涉事大叔，但大叔仍不為所動。



有網民在社交平台發文及分享影片，顯示1名大叔在巴士上與其他乘客口角。（facebook影片截圖）

大叔聲稱巴士車長罵粗口遂報警

相關影片日前被上傳至facebook，片主表示事發時車上有逾百名乘客，因為大叔的行為而累及巴士停駛，所有乘客要下車。事緣於當時巴士已滿載，車長多次表示不能再上客，但在關門之際，1名大叔「逼入嚟然後夾到」，其後更報警，導致巴士停駛，全車乘客需要下車。

與乘客對罵 大叔：唔緊要㗎，大家玩囉

影片見到該名大叔聲稱是巴士車長事前叫他上車，出事後卻以粗口罵他，而且態度囂張，「司機唔XX我老母，我就唔會報警」，直言「唔緊要㗎，大家玩囉」。大批乘客反斥大叔阻礙行車，雙方以粗言穢語開戰，乘客叫大叔下車，大叔則反駁稱「我使乜落車啊？差佬嚟緊……夾X住我嘅手囉，你咪打我囉，你咪試下囉，你夠膽你就打我囉」。

另２條影片則見到，巴士上一眾乘客已經下車，有人則回頭指罵仍在巴士上的大叔，但大叔一於懶理，冷眼看着所有乘客被延誤。

大批乘客怒斥大叔阻礙車長，雙方以粗言穢語開戰，乘客紛紛叫大叔下車，但他不為所動。（facebook影片截圖）

片主稱事緣於巴士已滿客，車長多次表示不能再上客，但在關門之際，1名大叔「逼入嚟然後夾到」，其後引發停駛事件。（facebook影片截圖）

片主表示事發時車上有逾百名乘客，因為大叔的行為而累及巴士停駛，所有乘客要下車。（facebook影片截圖）

網民斥大叔阻礙乘客

影片引來大批網民討論，不少人同樣怒斥該名大叔的舉動無理，而且阻礙其他巴士乘客，「差佬嚟到咪叫阿叔死X開，畀架巴士走先」、「其實有冇法例罰呢啲X街啦，妨礙巴士開車至少罰款2,000先至令到呢啲X街收斂吓」、「正一X家剷」、「永遠都有呢啲咁嘅冚包散」。