巴士阿叔打横瞓！雙腿M字張開摸下體照瘋傳　網民：唔知發咩春夢

坐巴士時擺如此奇特的姿勢，真的舒適嗎？日前有港男於社交平台分享「巴士奇觀」，只見有男乘客坐於巴士上層，橫躺樓梯旁的座位，卻將雙腿呈「Ｍ」字張開，1隻手則放在下體位置，樓主對姿勢甚感疑惑，於是笑稱「唔知發緊啲咩春夢」。



帖文亦引來網民爆笑回覆，由於當時巴士即將到達西隧轉車站，「下一站係西隧轉車站，睡姿當然就要有咁西得咁西㗎啦」、「自摸十三幺」。不過有人又指出是「舊相」，《香港01》記者翻查網上資料，發現照片於2024年已被人發布到社交平台，相信樓主是「舊照重溫」，又再掀起討論而已。



有男子乘搭巴士時張開雙腿呈「Ｍ」字，再以手摸下體，奇特姿勢惹來網民關注。（threads圖片）

巴士男橫躺座位 雙腳張開並手摸下體

有港男在threads分享搭乘巴士奇觀，並稱「唔知發緊啲咩春夢」。從相中可見，當時巴士即將到達西隧轉車站，1名穿着短褲的男乘客坐於巴士上層樓梯後方第一排雙人座位，不過他離奇坐姿卻令人「睇到眼都凸」。事關男子橫躺於座位上，只見他雙眼弓起張開呈「Ｍ」字，右手托着頭，左手則放在下體位置， 目擊者對其姿勢甚感疑惑，遂拍照分享到網上。

網民笑：西隧當然就要有咁西得咁西

帖文引來網民熱議，紛紛留言指「個動作好咸濕，但我鍾意」、「M字開腳！」、「下一站係西隧轉車站，睡姿當然就要有咁西得咁西㗎啦」、「好明顯佢入緊西隧」，又笑稱「影到我plz del，（我係扶手）」、「大夫，我係咪有咗呀」、「自摸十三幺」、「Spider man 射蛛絲」。

有人留言指是「舊相」，《香港01》記者翻查網上資料，發現照片於2024年已被人發布到社交媒體。（FB「港時港事」圖片）

舊相被重新上載 照片於2024年已被發布至社交平台

惟有人留言直指是「舊相」，「呢張相好耐以前啦」，若然仔細檢視，便會發現相中男子和後方乘客都是穿着短袖衫和短褲，相片照片拍攝應於夏季拍攝，而近日天氣嚴寒，穿着如此單薄實屬不合理。《香港01》記者翻查網上資料，發現照片於2024年已被人發布到社交媒體，相信是樓主是次再次上傳又再掀起網民討論。

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