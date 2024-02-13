年初一滅門案！傳山東男出獄回鄉復仇　利用「鞭炮聲遮槍聲」屠村

中國大陸日前一起「屠村滅門案」引起關注。



網傳消息指出，山東日照市莒縣有近20人遭槍殺、甚至連接獲救護支援到場的醫生也不幸殉職，事件爆發後驚動武警、軍方動員圍捕。

然而在事件爆發沒多久、消息疑似被中國官方全面封鎖。

「莒縣命案」、「宅科村」等一度衝上熱搜 傳疑犯有殘障曾遭親戚虐待（點圖了解更多）：

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綜合多家陸媒及網傳消息，中國大陸山東省莒縣發生喋血命案，事發在2月10日大年初一，一名男子疑似持自製槍械行兇，甚至連到場的救護人員也不放過接連殺害了十餘人後火速潛逃，抖音等平台上「莒縣命案」、「宅科村」衝上熱搜。

而在《吃瓜網》等論壇上，亦出現自稱知情人士的網友透露，兇嫌是一名30多歲有輕微殘障、在外務工的男子，小時候被過繼給叔叔卻遭虐待，長大後又被曾經的老師提告、落得入獄下場，因此在獲釋後偕獄友返家復仇，才引發悲劇。

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據了解，嫌疑人使用自製釘槍行兇，趁鞭炮聲響的同時扣動板機，才得以「悄無聲息」的連滅兩戶人家。

而在十餘名死者中，嫌疑人的繼父、老師赫然在內，顯見不僅是有備而來，也全都是瞄準以往有過節的目標人士，作案動機明確。

而在事件爆發後，潛逃的兇嫌也驚動當局、迅速出動武警、軍隊展開大規模搜捕，陸媒原有消息稱「嫌疑人已被控制」。

但案件卻在討論度居高不下的同時「全數遭刪」，懷疑莒縣命案消息已經被政府全面封鎖，事件真偽、詳情無從查核。

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