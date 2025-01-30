新年紅裙大媽北角街頭露腿逗利市　網民認出借錢黨：專搵阿叔阿伯

農曆新年「逗利市」的習俗的確令人興奮，不過有網民於年初一（29日）就發現北角有大媽在街上不斷向陌生途人「逗利市」索取金錢，行為令人側目。從網上流傳的影片可見，該名大媽身穿大紅色連身裙，露出一雙長腿，熱情洋溢地走近獨自行走的途人，並開口詢問「有無利市啊？」，就算被拒絕，也很快重整旗鼓再找「新目標」。



有網民疑認出大媽，並指對方不時於北角出現且「平時都會問啲男人攞錢」，另有不少網民批評大媽趁新年出動借口「逗利市」，實際等同「借錢黨」，「厚顏無恥」、「咁大個人，不要面」。



有網民於年初一（29日）在北角發現1名大媽在街上不斷向陌生途人伸出手板「逗利市」。（「呃錢黨情報組」FB影片截圖）

該名網民於29日（年初一）在Facebook群組「呃錢黨情報組」上傳影片，並表示年初一前往北角拜年，結果在街邊遇到有位中年婦女向途人主動詢問索取利市，「一出地鐵站（見到）呢位姨姨就周圍問人拜年攞錢」。

大媽發現目標，「熱情如火」地接近1名短髮途人。（「呃錢黨情報組」FB影片截圖）

大媽截停途人後即詢問「有無利市啊？」，途人明顯被嚇了一跳。（「呃錢黨情報組」FB影片截圖）

攤大手板問途人要利市

從影片可見，該名束馬尾、身穿大紅色連身裙的大媽無懼寒冷，露出一雙長腿配涼鞋，「熱情如火」地接近1名短髮途人，只見她從後追上並截停對方後即詢問「有無利市啊？」。途人明顯被嚇了一跳，停下腳步看向大媽。大媽再笑着展開手板問對方「有無利市啊？」，途人搖頭拒絕。

片尾疑發現新目標

未能成功取得利市的大媽即時快步離開，但走出兩步後亦不忘回頭向途人嫣然一笑，祝福對方「新年快樂」。雖然未能成功討要利市，但大媽隨即又邁出長腿，急步向前面1名獨行的叔叔走去，疑似發現「新目標」。片尾可見她走到大叔前面，似是故技重施向對方索要利市。

大媽未能成功取得利市即快步離開，但亦不忘回頭向途人祝福「新年快樂」。（「呃錢黨情報組」FB影片截圖）

大媽急步向前面1名獨行的叔叔走去，疑似發現「新目標」。（「呃錢黨情報組」FB影片截圖）

大媽疑故技重施向其他途人索要利市。（「呃錢黨情報組」FB影片截圖）

網民鬧爆：無恥

影片引起網民熱議，有人就加上「北角大媽逗利市」標題將影片轉載至其他群組，令更多網民得知事件。有街坊疑認出大媽，並表示「呢個我都見過，耐唔耐會喺北角出現，平時都會問啲男人攞錢」、「專搵阿叔阿伯」。

另有很多網民就批評大媽主動借新年「逗利市」的傳統，實則比「借錢黨」向人索要金錢更無恥，更大罵「身光頸靚周圍乞」、「厚顏無恥」、「佢唔怕醜㗎咩？」、「咁大個人，不要面」、「幫佢開年」。

（Facebook）