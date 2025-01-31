搭港鐵去拜年！父新衫被「𠝹開大窿」失數千元利是　港女詛咒賊人

【新年／蛇年／港鐵／𠝹褲黨】適逢農曆新年，市民都會外出和親朋好友拜年！不過有港女於社文平台發文，指大年初二（1月30日）與家人搭乘港鐵出行前往拜年時，於車廂遇到小偷，父親新衫被對方「𠝹開個大窿」，損失多封大利是，金額達數千元。樓主事後為父親遭遇心痛，質疑「宜家經濟真係差到咁樣咩？」，同時詛咒偷利是賊人，「好人好物（者）新年流流偷嘢，真係祝呢啲偷嘢嘅人去屙X無廁紙」，並藉事件提醒大家出門定要小心保管財物。



有網民認為現今本港經濟狀況欠佳，市面上的確不時出現盜竊事件，「經濟差，今時唔同往日」、「過年前後就會多咗人搵食，知個個都會袋多咗錢喺身」，故建議於人多擠迫地點要看管好財物，「財不可露眼最緊要」、「所以我永遠放重要財物喺身體前方貼身袋好，絕對唔畀賊人有機可乘」、「通常條友黐得太貼（要）好小心，如可以行另一邊」。



港女提醒大家乘搭港鐵時要小心財物，勿讓竊賊有機可乘。（資料圖片）

搭港鐵去拜年 車廂遇小偷盜走數千元利是

「真心好嬲，宜家經濟真係差到咁樣咩？」，該港女在threads帳號圖文並茂發帖，於年初二（30日）當天和家人搭乘港鐵前往拜年，不過她父親卻不幸遭遇小偷，被偷走多封大利是，又指對方新衫被賊人「𠝹開個大窿」，損失金額達數千元。

衣服似被蓄意𠝹爛 「穿咗個大窿」

從樓主上傳的照片可見，其父親衣服的確是「穿咗個大窿」，目測亦似是被人蓄意𠝹開。樓主氣憤不已，質疑「以前香港點會發生咁卑劣無恥嘅事」，並詛咒賊人「好人好物（者）新年流流偷嘢，真係祝呢啲偷嘢嘅人去屙X無廁紙」，同時提醒大家出門定要小心保管財物，強調「唔好睇趣（脆，threads）睇得太入迷！」。

樓主上傳照片，顯示她父親衣服「穿咗個大窿」，亦似是被人蓄意𠝹開。（threads圖片）

網民嘆本港經濟差：過年前後就會多咗人搵食

有網民指本港經濟狀況欠佳，市面上的確不時出現盜竊事件，「經濟差，今時唔同往日」、「過年前後就會多咗人搵食，知個個都會袋多咗錢喺身」、「唔止地鐵，尖沙咀旺角嗰啲條街勁多人嘅地方都越嚟越危險，上年年尾先喺尖沙咀俾人拉開袋嘅拉鏈偷AirPods」，故有留言認為貴重物品應要貼身保管，「所以我永遠放重要財物喺身體前方貼身袋好，絕對唔畀賊人有機可乘」、「財不可露眼最緊要」。

有人狠斥賊人趁新年期間「出嚟搵食」，樓主對他的詛咒太輕手，「屙X無廁紙咁仁慈嘅你，畀着我會祝佢一世無X屙，俾佢偷晒啲衰運，嚟緊你哋一家人就會行大運了」、「如果錢唔係自己，最終佢會受孽」，並安慰樓主，「把刀利到咁，無俾佢𠝹親就當破財擋災」。

有港女和家人大年初二搭港鐵前往拜年，父親新衣卻不幸被「𠝹開個大窿」，損失數千元利是。（示意圖／資料圖片）

網民估計事件是「文雀」所為？

有人猜測事件或是文雀（扒手或小偷，靜悄悄地偷走他人財物）所為，「小心呀，文雀好專業」、「香港一向都有，只係唔係發生喺你身上而唔知而已！」、「文雀無情無義無人性，記得之前就是有人識穿賊仔，（隻）手撳住袋保不失，俾個賊用刀片直接𠝹面留勁長疤，但竟然逃去無蹤」。不過有人覺得只是單純賊仔所為，「好技術令人偷咗唔知以為跌咗嗰啲先叫文雀 ，出到爛人哋衫褲嗰啲不如去搶」。

（threads＠meomeowmiyalavi）