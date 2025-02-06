車速過百！凌晨去旺角意外坐上「亡命小巴」　港男驚呼：死亡邊緣

深夜時分不時見有小巴車速較快，但近日有港男就拍片稱凌晨坐小巴去旺角時，驚覺小巴車速顯示器達到104，而車速維持在每小時100公里以上，令他驚慌直言「感受到死亡邊緣」。有網民就認出小巴，表示「老蘭專車」、「無坐過佢嘅話唔算去過蘭桂坊」。



另有網民分享乘坐其他小巴的類似經歷，車上所示車速竟高達205，令網民笑言「距離和諧號仲差100km，仲有進步空間」、「一轉小巴價錢就可以享受遊樂園過山車體驗」，但亦有人質疑出現故障，「你個嘢壞」。



有港男拍片稱凌晨坐小巴去旺角時，驚覺小巴車速顯示器達到104。（Threads影片截圖）

該名港男在社交平台Threads上傳影片，指日前凌晨乘坐小巴往旺角時遇上小巴司機以破百車速行駛，形容「那夜凌晨我坐上開百X幾的小巴仲要播Power，感受到死亡邊緣」。

乘客驚呼「黐X線」

從影片可見，車速顯示器數字為104，後降為102；而小巴當時正在隧道內高速行駛，其行車線前方並未見其他車輛。涉事小巴車內設有裝飾閃燈閃爍着不同顏色的燈光，車內亦正播放着音樂。車內有乘客高呼「黐X線，X你……」，還有人起哄稱「我要高鐵嘅速度啊，唔該」，但之後被人制止。

涉事小巴車內設有裝飾閃燈閃爍着不同顏色燈光。（Threads影片截圖）

車速顯示器一度降為102。（Threads影片截圖）

樓主表示「咁啱要搭呢架車出去旺角」，他又在留言處補充指另有乘客同感震驚，「後面啲人講好X癲」。

網民認出小巴：老蘭專車

影片引起網民熱議，有人提出質疑，「102你覺得不會被隧道車告超速？」、「壞錶，好慢」，而樓主就回應「唔係，真係快，影出嚟唔快」。另有網民就認出該小巴，表示「老蘭專車」、「無坐過佢嘅話唔算去過蘭桂坊」；還有人表示「香港小巴應該係世界非物質文化遺產」、「105……都未叫熱身……」、「當年上水殺入屯門平均200，凌晨完全唔夠膽瞓」。

有網民於留言區上傳照片分享類似經歷，而車速顯示器竟驚人地顯示為205。（Threads）

網民分享類似經歷

有網民於留言區上傳照片分享類似經歷，車速顯示器竟驚人地顯示為205，有不少網民都笑言「睇張相都feel（感受）到幾快」、「距離和諧號仲差100km，仲有進步空間」、「一轉小巴價錢就可以享受遊樂園過山車體驗，運氣好仲可以體驗埋殮車，簡直超值啦」，亦有人質疑是否出現故障，「你個嘢壞」。

（Threads）