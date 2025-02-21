港鐵女學生倒瀉盆栽泥土散地　後續機智舉動獲激讚：果然係拔萃！

小小年紀展示良好公德心，值得讚賞！有網民於社交平台發相發文，指乘搭港鐵時目擊有1名女學生倒瀉盆栽泥土散滿一地，而女學生其後驚人舉動，令他大讚「真係值得讚賞，果然係拔萃」。



帖文引來網民熱議，不少人讚女學生「做得好」，「好事嚟！鼓勵！」、「好有教養」；但也有網民認為善後是基本要做的事情，毋須過分吹捧。



乘搭港鐵要保持公德心。（資料圖片）

港鐵女學生倒瀉盆栽 後續舉動獲激讚

良好公德心要自小培養。有網民2月5日（星期三）於社交平台Threads發相發文，指乘搭港鐵時有1名女學生倒瀉盆栽，「啲泥土出晒嚟」，女學生即時取出紙巾把泥土擦乾淨。樓主目擊女學生舉動，大讚「值得讚賞，果然係拔萃」。

當時車廂地上滿佈泥土，女學生蹲在地上聚精會神用紙巾擦拭。（threads）

從相片見到，女學生穿上深藍色外套，外套上寫有「拔萃」兩字，估計是拔萃女小學或拔萃書院學生。當時車廂地上滿佈泥土，女學生蹲在地上聚精會神用紙巾擦拭，紙巾亦沾滿黑色的泥土。

網民看過帖文議論紛紛，不少人讚女學生「做得好」。（threads）

網民：好有教養

網民看過帖文議論紛紛，不少人讚女學生「做得好」，「好事嚟！鼓勵！」、「好有教養」、「抵讚」。不過也有網民認為善後是基本要做的事情，毋須過分吹捧，「基本嘢」、「自己整污糟抹返就肯定要自己做㗎啦」、「如果我係你，我會幫佢，而唔係影佢相」。