大S昔日重逢具俊曄相擁而泣　如今天人永隔　網民重溫片段心碎了

撰文：聯合新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）驟逝震驚演藝圈，她2022年與具俊曄久別重逢閃婚，當時被稱宛如偶像劇情節，具俊曄還曾上節目談兩人重逢場景，溫馨甜蜜，然結婚快要3週年之際卻天人永隔，回看過往畫面更讓人心碎。

具俊曄還曾上節目談兩人重逢場景，溫馨甜蜜，然結婚快要3週年之際卻天人永隔，回看過往畫面更讓人心碎。（Youtube@MBCentertainment）

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具俊曄2022年上《劉QUIZ》談與大S情緣，講述當時2人在電話中第一句話，他以中文說：「我是光頭。」大S則以韓文回說：「是我，熙媛。」各以對方的語言重啟情緣。如今大S驟逝，網友嘆當時看這片段看了好幾遍：

「真的很喜歡2人的故事。」

如今再看，實在忍不住落淚。

具俊曄當年前曾帶大小S同遊韓國。（影片截圖）
具俊曄昔日因「禁戀令」不敢認愛大S。（影片截圖）

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而2023年具俊曄上綜藝節目《黃金漁場 Radio Star》，當時節目曝光具俊曄飛到台北，穿著睡衣的大S看到推著行李的具俊曄出現時，像是少女般手捧著臉露出開心笑容，隨後兩人相擁而泣，看著畫面的具俊曄和節目主持人都感動哭了，當時他還稱：

「若問我人生中最難忘的時刻，我會選這個時候！」

大S於2022年與具俊曄久別重逢閃婚，當時被稱宛如偶像劇情節。（資料圖片）
有人擔憂具俊曄對大S深愛至此，如今該怎麼辦？希望具俊曄能振作起來。（微博圖片）

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不少網友重看昔日影片，直言：

「看哭了」、「讓人心痛」、「這麼美好的一對，為什麼要經歷這樣的悲劇」

也有人擔憂具俊曄對大S深愛至此，如今該怎麼辦？希望具俊曄能振作起來。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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