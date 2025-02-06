大S去世｜汪小菲出錢包機？小S強忍喪姊之痛反擊：人在做天在看
撰文：聯合新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）驟逝，連日來汪小菲直奔台灣、雨中痛苦漫步，不斷扮演深情人設，甚至傳出大S返台包機是汪小菲打點、出錢，忍耐多日的小S（徐熙娣）終於看不下去，難過中仍親回：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」
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汪小菲頻頻扮深情，連前任張穎穎都看不下去，日前在微博發文痛撕假面具，而昨大陸網紅竟直言，大S和家人從日本回台，天價包機費是汪小菲打理，新聞甚至衝上熱搜第一，張蘭還去按讚，這對母子作為真讓人無法置信。
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