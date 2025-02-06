大S徐熙媛一早看淡生死　不介意棺材丟垃圾堆「做成標本也行」

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）生前其實就將生死看得淡然，曾在節目說想在自己葬禮上放《小丑》這首歌，也直言過世後打算骨灰往垃圾堆丟，甚至做成標本也行，對於身後事豪不避諱，而離世後留下一雙兒女，也讓外界想起過去曾有台灣命理師，指稱小S命中有4女1子，小S（徐熙娣）又與2個姨甥感情甚篤，意外與命理說法產生詭異巧合。



大S（徐熙媛）生前其實就將生死看得淡然，曾在節目說想在自己葬禮上放《小丑》這首歌，也直言過世後打算骨灰往垃圾堆丟。（節目截圖）

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大S：

「小丑小丑，這首我打算用在我的葬禮上耶，小丑為什麼，因為我覺得還挺代表我們諧星的心聲啊。」



想在自己的葬禮上放小丑這首歌，連妹妹小S聽到瞬間都有些驚訝，大S對各種事物，總是很有獨特想法就連身後事都不一般。

大S：

「我愛慕虛榮啊，我愛亂花錢，錢賺來不花要幹嘛，埋進棺材裡啊，可以買一些大一點的棺材啊，我死了要亂燒就亂丟啊，亂丟丟到哪忠孝東路嗎？就隨便往垃圾堆丟就好反正就把弄掉就對啦，這樣好嗎？那不然咧做標本也行啊。」



大S：「我愛慕虛榮啊，我愛亂花錢，錢賺來不花要幹嘛，埋進棺材裡啊？」（節目截圖）

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不拘泥傳統也不避諱談及死亡，對人生走到盡頭這件事，大S看得很淡然，但當離別真的來到，家人們恐怕都無法像她一樣瀟灑，尤其小S與她姊妹情深，曾有命理師就針對大小S批命指出小S命中有4女1子，但小S只有3個女兒，再生機率也不高，沒想到如今大S驟逝，身後留下一雙子女，昔日命理說法也再被翻出，外界驚覺恰好滿足了小S命中，擁有4女1子的預言。

不拘泥傳統也不避諱談及死亡，對人生走到盡頭這件事，大S看得很淡然。（視覺中國）

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命理師陶文：

「小S的整個八字命格，剛剛看了一下就是女兒的命格比較豐富，就是比較強比較多啦，那至於有兒子的話，基本上看起來她的八字裡面是有兒子的，在過去的過程當中沒有優生的話，那理論上是會有一個兒子沒有錯，但是而且應該不會只有一個啦。」



許多人驚呼詭異巧合，雖然依照台灣民法規定，孩子監護權將會轉移到夫妻另一方，也就是汪小菲那邊，但小S與2個姨甥的感情甚篤，將大S的孩子們當作自己孩子疼或許說來，也不違背命中4女1子之說。

依照台灣民法規定，孩子監護權將會轉移到夫妻另一方，也就是汪小菲那邊。（視覺中國）

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