大S徐熙媛生前留遺言「她」20歲寫遺書：有什麼沒做的就趕快去做
撰文：聯合新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）因流感併發肺炎驟逝，享年48歲，消息傳來震驚各界，粉絲心痛不已，大S過去在節目曾透露生產後身體狀況變差，開始有記錄遺言的習慣，林依晨亦曾於節目也透露，自己從20歲出頭因拍「吊威也」的戲份，體會到人生的無常而開始寫遺書，藉此提醒自己：「沒辦法再來一次了，想做什麼就趕快去做。」
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林依晨日前上大陸節目「太陽市集」提到20歲就有寫遺書習慣，當時因工作太多，又經常拍吊鋼絲的古裝戲，有時候吊到4、5層樓高，僅靠「吊威也」師傅拉住，讓她覺得很危險，不知明天和意外哪個先來，便開始寫遺書交代事情。至於遺書內容，她坦坦言，年輕時較單純，大部份是寫「資產分配」：
「現在我把它換個名字，我給它寫愛的分配。」
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包括感謝、欣賞、小建議，目前都是文字，她笑稱：「前一陣子才剛更新。」未來則想再加進一些照片、USB和影片，讓遺書充滿愛的回憶，也像是終極版畢業紀念冊。
之所以提前寫遺書，林依晨也說希望給經紀人、父母、老爺奶奶、助理、摯友、伴侶、孩子、粉絲等留下想說的話，寫了之後心態不是踏實，而是發現自己還有什麼可以做或沒做的：
「沒有辦法再來一次了，有什麼沒做的就趕快去做吧。」
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