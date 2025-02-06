大S去世｜陳柏霖私下慰問具俊曄　避談短訊細節：不要打擾他們

【大S徐熙媛去世／離世】陳柏霖今（6）日出席咖啡品牌活動，近期大S（徐熙媛）因流感併發肺炎猝逝，令人不捨。而曾與大S在2006年合作過電影《詭絲》的陳柏霖，神情悲傷的表示有傳訊關心具俊曄：「希望大家都平安，不要打擾他們」。



陳柏霖曾與大S在2006年合作過電影《詭絲》。（《詭絲》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《詭絲》劇照👇👇👇

+ 15

陳柏霖除了與大S合作電影《詭絲》外，在實境節目《極島森林2》中，曾與具俊曄一同出外景，其實就是靠大S牽線，現場被問起兩人是否有共同的溫暖回憶？陳柏霖語帶保留的直說：

「這部份我就留給自己！」



陳柏霖在實境節目《極島森林2》中曾與具俊曄一同出外景。（《極島森林2》節目畫面）

【圖輯】點圖放大看更多《極島森林2》節目畫面👇👇👇

+ 6

而談到與具俊曄的相處，陳柏霖指出，對方是很溫暖的大哥，至於在大S憾事發生後，是否有關心對方？陳柏霖透露有傳訊息給對方，但細節與回覆並未多談。另外，近期因大S事件讓全台瘋打流感疫苗，陳柏霖表示自己還沒打流感疫苗，應該會找時間去打。

【相關圖輯】大S徐熙媛去世｜流感可致命！症狀有什麼？哪些人需要接種疫苗？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

陳柏霖今天也分享今年過年是陪家人和同事打牌、吃飯、喝酒、喝咖啡，而被問起紅包的數字，陳柏霖則語出驚人直說：

「我沒有包紅包耶！他們自己拿（錢）就可以了，我很少包紅包啦！我覺得陪伴就是最好的紅包。」



【相關圖輯】大S去世「不是粉絲也難過」為什麼？網民列3原因：死亡原來這麼近（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

與大S合作三年！代言品牌宣布「撤下廣告」 暖舉網按讚

周五重演2016霸王級寒流？ 鄭明典PO圖示警：對多數人會很冷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】