大S去世｜日本患流感險死　抖音女神籲切勿這樣做：現在想想都怕

藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，享年48歲。



3日，有大陸網紅在社群平台分享自己在日本感染甲型流感被抬上救護車的經歷，呼籲女性不要為了追求美而過度減肥，以免損害自身健康。

Martina常分享自己的健身和減肥日常，抖音上有逾70萬粉絲。（抖音@martina0916）

Martina常分享自己的健身和減肥日常，抖音上有逾70萬粉絲。（抖音@martina0916）

過度減肥 在日本染流感險死 點圖放大看看Martina的呼籲：

+ 13

3日，來自大陸遼寧的網紅Martina（@在努力的Martina）在抖音分享親身經歷，稱自己曾在日本生活7年，在回國前夕意外感染甲型流感，被抬上救護車送醫救治。她表示自己身高165厘米，一度為追求美而瘦到不足45公斤，身體十分虛弱，還因為這場流感差點失去生命：

這個事到現在我想想都害怕。

Martina提及近日大S在日旅遊時因患流感併發肺炎猝逝的新聞，呼籲網友珍惜健康，不要過度減肥：

我告訴你們，女人身上的每一斤肉，都是保你命的重要工具。

並痛斥「現在這個病態的審美就是錯的」，表示自己體重已回升至50公斤左右，比之前更健康。

她表示，大S作為著名女明星非常自律，長年把體重維持在40公斤左右，但這樣的做法有害健康，她為大S的猝逝感到惋惜，並表示大S是一個非常勇敢和有生命力的人，呼籲廣大女性吸取大S教訓，不要再一昧節食損害健康：

你得先有健康，你才能考慮別的事情。

48歲台灣女星大S（徐熙媛）遊日驟逝震驚各界。（視覺中國）

【相關圖輯】大S徐熙媛去世｜流感可致命！症狀有什麼？哪些人需要接種疫苗？（點圖放大閱讀）：

+ 13

延伸閱讀：

以為是感冒！27歲男星「中樞神經感染」 初二孤獨病逝陸醫院

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】