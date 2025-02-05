大S具俊曄昔日「媒人」竟是她 女星哀悼：謝謝緣份讓我們相識
撰文：聯合新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】48歲的大S病逝震驚各界，老公具俊曄在大S臨終時獻上最後一吻，崩潰噴淚道別，當年幫忙牽線的徐懷鈺一度難以接受死訊，稍早發文哀悼。
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徐懷鈺早前上小S節目分享往事，提到某次知道具俊曄所屬的酷龍會出席慶功宴，也明白大S對具俊曄情有獨鍾，因此立刻叮囑工作人員要把大S、小S帶進場內，讓小S驚呼「是妳牽的線」。
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作為具俊曄、大S的媒人，徐懷鈺在大S病逝第一時間低調沒有回應，稍早Po演唱新歌「是吧是吧」的影片，她悲痛地說：
「謝謝緣份讓我們相識，就差一步可以再繼續，難過的情緒一直浮現，謝謝我們彼此珍惜過，妳會一直在我的心裏（裡）。」
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