大S徐熙媛流感肺炎去世｜台醫揭「白肺」可怕之處：被痰活活淹死

【大S徐熙媛去世／離世】大S徐熙媛在日本旅遊期間流感併發肺炎猝逝，享年48歲。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰今天（5日）在臉書表示，大S死於肺炎重症「白肺」，其實也就是「病人被自己的痰液水腫活活淹死」。



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常常聽到白肺，什麼是白肺？蘇一峰說，白肺是口語名稱，其實就是嚴重肺炎導致呼吸困難，當嚴重的肺炎時，肺泡裡面會積滿痰液與發炎的水，當肺泡在痰水裡，空氣就無法進入交換氣體了。病人此時用力呼吸、但是肺部失去交換氣體的能力，用力呼吸但是血氧仍然一直下降。血氧飽和度下降到89以下就是缺氧狀態，如果一直沒有處理缺氧狀態，可能半天幾小時內，心跳呼吸就停止而死亡。

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「最近在吵肺炎和敗血症，其實這是白肺疾病的一體兩面。」



蘇一峰表示，肺炎指的是，肺部因為感染等等原因發炎；敗血症指的是因為感染等等原因造成全身性的發炎反應。肺炎和敗血症經常同時存在，彼此不是互斥的疾病，譬如大S就是流感肺炎引起敗血症。

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「肺炎有時候很嚴重來勢洶洶，常一不小心就過世了。」



他說，血氧89%以下其實就是缺氧的狀態了，如果是急性肺炎導致血氧只有89%以下，要緊急給予氧氣治療，更嚴重時就要插管使用呼吸器，89%大概可以撐幾小時，如果一直掉到80%，可能就會心跳停止，血氧還沒有掉到60-70，人常常就直接心跳停止了。

蘇一峰說，血氧89%以下其實就是缺氧的狀態了。（fb@蘇一峰）

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