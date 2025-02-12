做HR曾月入$4萬！41歲女病癒搵工無人請　呻好失敗：我都覺得可悲

中年失業，再重投職場要尋回昔日職位並非易事！1名41歲女子在討論區發文分享經歷，稱自己現年41歲，30歲時轉換工到人力資源部（HR）發展，1年前因病離職，當時已是助理經理，月入近4萬元。她病愈後近期再度求職，詎料1月後仍毫無回音。



樓主直言雖對自己的工作能力有信心，惟許多公司都寧願培育工作能力一般、年紀輕的員工，最近因此經常胡思亂想，「41歲，覺得自己好失敗」。她表示讀書時期成績較差的同學因做了社工或老師，「起碼唔使擔心工作先」，自己回望過去更後悔入商界，所以形容現時狀況「我都覺得可悲」。



樓主表示自己現年41歲，曾任人力資源部（HR）助理經理，月入近4萬元，但去年因身體問題辭職，而病癒後近期再度求職，不料過去1月毫無回音。（《俗女養成記》劇照）

病癒欲重投職場卻難搵工

樓主在香港討論區以「41歲 覺得自己好失敗」為題發文，表示自己在30歲時由marketing 行業轉跑道到人力資源部（HR）發展，其後一直升職至助理經理，月入近4萬元，但去年因身體問題辭職。樓主在上個月再開始找工作，希望重返職場，卻一直沒有回音，「其實對自己工作能力都有信心，但係亦知道自己年紀唔細」，稱不少公司均情願培養年輕員工，「有幾咁能力麻麻都好，都會情願growth佢哋」，相反有工作能力的中年人，卻難以在職場生存。

嘆揀錯行業：搞到個人好抑鬱

樓主續指，由於自己是經常轉牛頭尖的人，「呢種不安搞到個人好抑鬱」，在失業期間，心情非常沮喪，「以前讀書都叻，經常全班高幾名，反而讀書差過我嘅同學走晒去做社工老師，而家起碼唔使擔心工作先」，她甚至打算投考月薪只有約1.7萬元的助理文書主任（ACO），不禁慨嘆「有時諗，係自己畢業嘅時候唔識諗，如果識諗，我未必會入商界」，更稱「有時諗返如果當年走去教學仲好」，又指現時遇到的困境，令她都覺得可悲。

樓主雖對自己的工作能力有信心，惟許多公司都寧願培育工作能力一般、年紀輕的員工，因此她近日經常胡思亂想，「41歲，覺得自己好失敗」。（《俗女養成記》劇照）

網民：非專業文職首先被開刀

不少網民留言鼓勵樓主，指現時失業率低，應可找到工作，但有部份人認為亦有危機，尤其是一般文職工作，在經濟不景時更容易成為被「開刀」的職位，「非專業的文職，一向都有中年危機，經濟好時還可以，經濟一差，就是首先開刀嘅對象」、「HR admin等文職，工作經驗唔值錢，5-20年經驗冇乜分別，人工高少少已經好礙眼，太容易被取代，除非入到政府或醫院，先可能做到退休」、「我身邊高薪厚職的中年朋友，全部疫情後都已失業……私人公司文職冇乜可能做到退休，如果你未有能力財自退休，認真考慮轉行」。

有網民安慰樓主，並建議她趁現在有空閒時間，好好裝備自己，「我以前都試過咁，除咗寄申請信同面試，要fill自己時間，例如學嘢，最好係搵樣嘢自學，例如電腦、影片圖像嗰啲，又或者搵份政府兼職做，咁你個心會定啲，冇咁多時間焦慮」，樓主則表示「其實我打算讀多個有關counselling 既course（有關輔導的課程）」。