28歲巴西名模Laleska Alexandre驚傳病逝　腹痛3日不治　死因曝光

巴西知名模特兒兼網紅拉萊斯卡亞歷山大（Laleska Alexandre）日前驚傳腹部劇烈疼痛就醫，接受手術後狀況仍不樂觀，搶救3天後於2月5日宣告不治，得年28歲。



據悉，拉萊斯卡亞歷山大（Laleska Alexandre）有經營自己的服裝品牌，在IG也擁有2.6萬粉絲。

巴西知名模特兒兼網紅拉萊斯卡亞歷山大突傳離世，震驚粉絲。（IG@laleskaalexandre）

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而根據《CNN巴西頻道》報導，表妹卡里齊亞特莫特奧 （Karízia Temóteo）接受訪問時表示，亞歷山大之前就感到不舒服，卻沒有即時就醫。

直到2日當天因為嚴重的腹部絞痛、痙攣，被緊急送往急診室並接受手術。但醫生在過程中發現有感染現象，而且病情已處於晚期。亞歷山大經過3天的搶救仍於2月5日宣告不治。

目前已知亞歷山大患有卵巢輸卵管膿瘍（TOA），為女性急性或慢性下腹疼痛原因之一，也是骨盆腔發炎（PID）的嚴重表現，症狀包括發燒、腹痛、噁心等，若體內膿瘍破裂，則可能引起併發症，甚至導致敗血症。

而亞歷山大的死因，就是卵巢感染引發敗血性休克。

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