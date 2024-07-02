驚人巧合！17歲小將張志杰猝逝 「未來人」竟曾預言確切日期地點
撰文：ETtoday
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在印尼舉行的2024亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體小組賽中，中國羽毛球17歲小將張志杰突然暈厥，送醫後不治身亡，得年17歲。
事後，小紅書上瘋傳，一名號稱是穿越者的網友，6月23日曾留下一則預言，表示「7月1號會有一位羽毛球運動員去世」，沒想到一語成讖。
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中國17歲的天才羽毛球小將張志杰，30日在印尼舉行的2024亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中，突暈倒在地，最終因搶救無效，於當地時間6月30日23點20分去世，死訊在7月1日公布。
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事後，一則留言被挖出，引爆全網討論。
網友「冰緒（世一鼬）」6月23日在社群發文稱：「我是穿越者，在7月1號那天會有一位羽毛球運動員去世。」
當時，「冰緒（世一鼬）」還在留言區跟進說了一串數字：「25 67 93 73 10 09。」
另外，「冰緒（世一鼬）」還説：「不，來自於印尼。」
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超準確的預言令網友發毛：
「嚇死我了，我不敢去厠所了」
「好恐怖，感覺一切都是注定的」
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不過，也有大批的網友不信：
「倖存者效應，用已知的信息做一個假設，當假設錯誤，無人問津。當假設碰巧符合實際，他的一出假設將成為預知」
「他要是真穿越者早就買彩票發大財了」
「每天都有無數人在預言各種，只是有的人可以蒙對」
「冰緒（世一鼬）」事後疑似承認亂説，只是一語成讖。該網友道歉稱：
首先，我很對不起杰哥，杰哥我真沒有想到這件事是真的，我不知該如何對你說，很抱歉，願天堂也有羽毛球。
「冰緒（世一鼬）」跟著表示：「與我用的球拍是一樣的，對不起杰哥，真的很抱歉。」
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