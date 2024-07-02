驚人巧合！17歲小將張志杰猝逝　「未來人」竟曾預言確切日期地點

在印尼舉行的2024亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體小組賽中，中國羽毛球17歲小將張志杰突然暈厥，送醫後不治身亡，得年17歲。



張志杰暈倒後，在場醫護人員隨即急救。（網上圖片）

2024年亞洲青年羽球錦標賽混合團體決賽進行時，中國隊友們給張志杰留了加油的位置，並且放上了他的隊服。（微博＠新浪羽毛球）

事後，小紅書上瘋傳，一名號稱是穿越者的網友，6月23日曾留下一則預言，表示「7月1號會有一位羽毛球運動員去世」，沒想到一語成讖。

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中國17歲的天才羽毛球小將張志杰，30日在印尼舉行的2024亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中，突暈倒在地，最終因搶救無效，於當地時間6月30日23點20分去世，死訊在7月1日公布。

張志杰（中羽在線）

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事後，一則留言被挖出，引爆全網討論。

網友「冰緒（世一鼬）」6月23日在社群發文稱：「我是穿越者，在7月1號那天會有一位羽毛球運動員去世。」

當時，「冰緒（世一鼬）」還在留言區跟進說了一串數字：「25 67 93 73 10 09。」

另外，「冰緒（世一鼬）」還説：「不，來自於印尼。」

超準確的預言令網友發毛：

「嚇死我了，我不敢去厠所了」

「好恐怖，感覺一切都是注定的」



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不過，也有大批的網友不信：

「倖存者效應，用已知的信息做一個假設，當假設錯誤，無人問津。當假設碰巧符合實際，他的一出假設將成為預知」

「他要是真穿越者早就買彩票發大財了」

「每天都有無數人在預言各種，只是有的人可以蒙對」



「冰緒（世一鼬）」事後疑似承認亂説，只是一語成讖。該網友道歉稱：

首先，我很對不起杰哥，杰哥我真沒有想到這件事是真的，我不知該如何對你說，很抱歉，願天堂也有羽毛球。

「冰緒（世一鼬）」跟著表示：「與我用的球拍是一樣的，對不起杰哥，真的很抱歉。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】