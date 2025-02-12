元宵節懶人包｜求財祈福「6個最強吉時」曝光　5大開運法一文看清

今（12）日是農曆正月十五元宵節，也是新一年的第一個滿月，象徵春天到來、團團圓圓，民間更流傳吃湯圓和水餃的傳統習俗。



對此，台灣命理師高宏寓表示，首個祈福的良辰吉時就在今日晚間子時（23：10～24：00），另外還有5吉時適合祭拜祖先，同時公開5大元宵節開運法。

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根據《三立新聞網》報導，元宵節也被稱為「天官賜福日」、「上元一品賜福天官紫微大帝聖誕千秋」，高宏寓老師指出，可以把握6吉時拜拜，為新的一年祈福，包括子時（23：10～24：00）、丑時（01：10～02：50）、卯時（05：10～06：30）、辰時（07：10～08：50）、午時（11：10～12：30）、未時（13：10～14：30），從今日晚間開始到明（13）日下午都適合拜拜祈求平安。

元宵節祈福供品部份，高宏寓建議，民眾可以準備牲禮以及鮮花水果，除了祭拜祖先，也別忘了地基主。而在拜拜時，也可以說出名字、生辰和住址懺悔、答謝，「奉請○○廟三官大帝，信士／信女○○○，農曆○○年○○月○○日○○時生，住址○○○，誠心懺悔過去的所作所為，並答謝過去一年神明的庇佑，在此祈佑天官賜福，護佑信士/信女○○○ 豐衣足食、事業鴻圖大展、貴人不斷」。

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高宏寓接著分享元宵節的5個開運法，首先與食物有關，湯圓象徵團圓、水餃則代表元寶，民眾可以祭拜兩種食物，另加點「元寶香」招財。其次，民眾應在客廳或大門處掛燈籠，寓意家運和前途一片光明，也可以點上「財神燈」；如果想要求子，因「燈」與「丁」同音，夫妻可以在元宵節時到花燈下鑽燈腳，求子嗣、求平安。

至於姻緣部份，高宏寓說，最佳的求姻緣時段是元宵節午時（11：10～12：30），也被稱為桃花貴人時辰，民眾可以事先準備好一束紅百合以及一支紅玫瑰，並放置在家中書桌右側，也別忘了趁吉時戴上紅線。最後還有求財，高宏寓提到，頭髮有著「發」的含意，只要平常多多護髮，同樣象徵財運源源不絕。

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