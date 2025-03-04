狂徒半夜入佛廟投毒　12隻流浪狗集體死亡　信眾爆浪浪可憐身世

可以不愛，但請不要傷害！馬來西亞發生毒殺狗隻事件，當地1間泰國佛廟半夜疑被人投放毒餌，僧侶早上驚見12隻流浪狗被毒殺身亡，狗屍在廟內外都有，已誦經超渡並安葬好。有信眾非常痛心，指這些大小流浪狗本身是寵物犬，是被人棄養流放在附近，由僧侶和信眾經常投餵才定居下來，且從不攻擊人，甚至懂搖尾歡迎民眾入內。對於12隻狗狗慘死，信眾都希望當局能徹查內情。



僧侶將狗屍收集好，誦經超渡後安葬。（網上圖片）

僧侶早上發現12隻流浪狗被毒殺

馬來西亞傳媒報道，霹靂州太平亞三古邦的泰佛廟發生毒狗事件，近日半夜疑有人在附近地帶授投放毒餌，造成12隻浪浪慘死。佛廟僧侶當日早上發現有隻狗隻倒斃在廟內，在附近巡視，再於附近屋子和路邊發現其餘狗屍。

現場照片見到6條流浪狗屍被排好安置在泥地上，路旁的草地也有1條狗屍。僧侶將狗屍收集起來，誦經超渡後已經好好安葬。

僧侶早上發現佛廟內外都有狗屍。（網上圖片）

被棄養寵物犬 僧侶信眾經常餵食

事件令僧侶和信眾非常痛心，有信眾透露，他接到僧侶通知後前往了解，發現廟內外均有狗隻死亡，這些狗並非佛廟飼養，大部份曾為寵物犬，是近年有人將成年犬及小狗棄養於廟外，這些流浪狗會自己走入廟內覓食。僧侶和信眾見牠們可憐，平日會經常餵食，故這批浪浪在附近定居下來。

信眾又指，這些流浪狗個性溫馴，從未試過咬人，也不會攻擊陌生人，甚至有民眾想行入佛廟，牠們會搖尾巴表示歡迎，難理解為何有人投毒，希望當局及防虐待動物組織介入並查清事件，早日將兇徒拘捕。

（綜合）