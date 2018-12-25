同水行俠雷神撞樣　再進化做埋聖誕老人　徐錦江終於親自回應…

徐錦江簡直是傳說中的男人，皆因和他相似的，全都是出色的男人，包括《雷神奇俠》（Thor）和日前上映的《水行俠》（Aquaman），昨日他又與受萬千小孩景仰的男人「撞樣」，今次主角是聖誕老人！雖然內地無聖誕假期，內地網民瘋傳徐錦江一身紅帽白鬍子的電影造型，其本尊終於在微博親身回應，平安夜當天轉貼了《九品芝麻官》劇照向網民送祝福，逗得網民大笑說：「徐錦江老師你太辛苦了，剛演完海王（水行俠），馬上又要給我們送祝福。」帖文在聖誕節已錄得逾10萬人轉發，成為熱爆網絡的「聖誕咭」。

徐錦江昨晚平安夜在微博上載自己在《九品芝麻官》中飾演豹子頭，自稱是「紅帽白鬍子老人」，馬上令人聯想到聖誕老人。（「徐錦江」微博圖片）

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近日全球熱播的《水行俠》，主角Jason Momoa與徐錦江似到十足，早已成為網上熱話。昨天是平安夜，向來搞笑的徐錦江就在微博上載自己在《九品芝麻官》中飾演「豹子頭」的造型，留言道：「聖誕節，紅帽子白鬍子的老人給您們帶來了最美好的祝福！」

網民馬上改圖，將《九品芝麻官》中豹子頭「我全部都要」的一幕惡搞，變成送上聖誕禮物。(微博圖片)

帖文在網上火速引來轟動，因為又多了一名西方名人與徐錦江「人有相似」，今次主角更加是人見人愛的聖誕老人。雖然內地沒有聖誕假期，但許多人讚嘆徐錦江真的和聖誕老人有點像，亦有人指他在《鹿鼎記》中飾演「鰲拜」的造型亦很像聖誕老人。鰲拜在戲中是大內高手，投奔由周星馳飾演的包龍星後，不停大派笑彈，在內地早已是家傳戶曉的角色。

相關帖文一度登上微博熱搜，許多網民不停改圖，將鰲拜變成送禮物的聖誕老人，更有人組合了徐錦江的「進化表」，列出一系列和他撞樣的角色，甚至有人做了「鰲拜聖誕老人」表情包，有網民就形容是「中國版的聖誕老人，很接地氣呀！」

（微博）