【眼神哀怨】Q版聖誕老人疑遲到被罰企　網民：糜鹿車拋錨了嗎？

聖誕節剛過去，緊接着的拆禮物日是大小朋友均感期待的日子，有台爸今晨於facebook群組發文，貼出兒子打扮成聖誕老人上學的相片，笑言這位Q版聖誕老人趕不及於正日到達，因遲到而被罰企。兒子的可愛模樣令網民大感同情，紛紛編理由如「從芬蘭過來有時差」及「路上糜鹿車拋錨了」等為他「開脫」；樓主事後透露，相片是他特意叫兒子拍的，並解釋兒子於拆禮物日才打扮成聖誕老人的可愛原因。

有台爸將兒子今晨打扮成聖誕老人上學的相片上載，笑言他是遲到的聖誕老人。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名台爸今晨於fb群組「爆廢公社」發文，貼出兒子打扮成聖誕老人、站於課室門外的照片，稱「今天都幾號了？你現在才來發禮物，結果被老師罰站」。相片可見，男孩穿起鮮紅的聖誕老人套裝，頭戴聖誕帽，面上「入戲」地貼上白鬍子，筆直的站於課室門外，腳邊放有一個禮物袋，流露着哀怨的眼神。

原來樓主妻子購買套裝後，打算先洗乾淨，不料至聖誕當日仍未乾透，令兒子需延遲一天才能穿上。圖為示意圖。（GettyImages）

網民看到相中這位Q版聖誕老人的「慘況」，忍不住為他編出各種理由「開脫」，笑言「太多聖誕老人了，路上塞車」、「是麋鹿罷工了嗎」、「累慘睡過頭了」，「從芬蘭過來有時差、時間算錯而已」。有人則非常認真，留言詢問事件是否屬實，認為若男孩因打扮而被罰則有點過份，「是遲到還是因為服裝被罰站？如果是因為服裝，那我覺得處罰太過了」。

樓主事後表示，相片只是與兒子開玩笑拍下的，實際上並無受罰，「我故意叫他站在那邊等同學來的啦！哈哈哈！」，更指兒子回校後深受老師同學歡迎，不少人特意與他合照。他又透露，兒子並無於聖誕正日（25日）穿上套裝，反而今晨才打扮成「遲到」的聖誕老人的原因其實與媽媽有關，解釋因媽媽購買套裝後打算先洗乾淨，不料套裝至昨日仍未乾透，故只好將打扮延遲一日。

（fb群組「爆廢公社」）